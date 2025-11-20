Televisa presume casi 24 millones de espectadores en juegos del Tri

Hace unos días se llevó a cabo la última Fecha FIFA del año donde la Selección Mexicana enfrentó en dos partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 ante Uruguay y Paraguay.

Sin embargo, el equipo mexicano dejó más dudas que certezas tras sus actuaciones en el Estadio TSM Corona, de Torreón; y el Alamodome, de San Antonio, Texas. Y es que el Tri de Javier Aguirre no pudo con las expectativas de encarar a dos selecciones ya clasificadas a la justa mundialista y empatar 0-0 ante los charrúas y caer 1-2 ante los guaranís.

Por ende, la afición salió molesta de ambos estadios, generando un ambiente hostil y de tensión entre los fanáticos y los jugadores y cuerpo técnico del seleccionado nacional.

¿Cómo le fue a Televisa en las transmisiones de los partidos de México?

Fuera de las acciones dentro del terreno de juego, también se libró otra batalla, la de las televisoras, donde la empresa de Emilio Azcárraga presumió su nivel de rating. Todo parece indicar que la fórmula de traer a viejos conocidos, como Mauricio Ymay, Vanessa Huppenkothen y Enrique Bermúdez surtió efecto, ya que Televisa anunció en sus redes sociales el alcance que tuvieron durante la última Fecha FIFA correspondiente a noviembre.

Tras finalizar los dos cotejos amistosos del equipo del Vasco Aguirre, TelevisaUnivision presumió que hubo 23.9 millones de personas siguiendo su señal, de las cuales, 12.9 vieron las acciones del choque ante los dirigidos por Marcelo Bielsa, y los 11 millones restantes, la derrota ante los paraguayos.

"23.9 millones de personas conectaron con la pasión del fútbol. @miseleccionmx volvió a unir a México en dos grandes partidos por TelevisaUnivision: ¡Gracias por elegirnos!" se lee en la publicación de Instagram.