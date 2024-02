Molesto con documental sobre "Reina del Tex-Mex"

Quintanilla creador de Los Dinos mencionó que no ha visto arrepentimiento alguno en Yolanda Saldívar.

Monterrey, N.L.

Además de dejar claro que nadie de los Quintanilla apoya ni están involucrados en el documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, el padre de la "Reina del Tex-Mex" dijo que Saldívar jamás ha admitido que le arrebató la vida a su hija.

A 29 años de la tragedia que puso fin a la vida de la intérprete de "Amor Prohibido", la autora del crimen, Yolanda Saldívar, reapareció para contar su historia de los hechos, asegurando que quería quitarse la vida ella misma con el arma que sacó en la habitación del Motel Days Inn el 31 de marzo de 1995.

"La mujer puede decir lo que quiera, eso no va a traer a Selena para atrás. No le va a regresar la vida", declaró Abraham Quintanilla en entrevista exclusiva con Gente, al ser cuestionado por el documental.

¡NUNCA SE ARREPINTIÓ!

El creador del grupo Los Dinos mencionó que no ha visto arrepentimiento alguno en la señora, quien le disparó a su hija cuando tenía 23 años y su carrera iba viento en popa.

"Tiene casi 30 años de estar ahí, en la cárcel, y en los 30 años jamás ha admitido que le quitó la vida a Selena", señaló Quintanilla.

"Ni siquiera ha pedido perdón o demostrado algo de arrepentimiento... Ha salido con diferentes cosas, que después sale con que un doctor de Monterrey, que (conocía sus secretos), pero nunca mostró nada de pruebas", externó.

La que fuera presidenta del club de fans de la cantante y a quien se le descubrió un faltante en el manejo del dinero y movimientos sospechosos en las cuentas de Selena, concedió una entrevista para Oxygen True Crime desde la prisión en Gatesville Texas, donde cumple cadena perpetua.

NADA CAMBIA

En un adelanto del documental, Yolanda, de 63 años, reaparece con una cabellera completamente blanca.

"(Saldívar) hizo un mal, la pescaron robando dinero y en un momento de ira le quitó la vida a mi hija", sentenció Quintanilla.

"Yo ya no le pongo mucha atención a eso, puede hacer todo lo que quiera, entrevistas y esto que lo otro, pero nada nada va a cambiar el hecho", aseguró.

Se informó que será el 17 de febrero cuando se estrene la primera parte del documental en EU a través de Peacock, la segunda se verá un día después.