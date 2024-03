Entrega del Oscar 2024

Los Ángeles, California

Tras una avalancha invernal de entregas de premios, llega la 96ª edición de los Oscar y podría ser una coronación para "Oppenheimer", que lidera con 13 nominaciones, aunque otras películas, incluidas "Barbie", "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna") y "Poor Things" ("Pobres criaturas") están en la lista.

A continuación todo lo que necesitas saber sobre la gala de este año:

EN LOS ÁNGELES

Los Oscar se llevarán a cabo hoy domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 7 p.m. de Nueva York , una hora antes de lo habitual, y se transmitirá en vivo por ABC en Estados Unidos y por TNT en Latinoamérica. Un programa previo comenzará a las 6:30 p.m. Vale la pena recordar que hay que ajustar los relojes, pues es el primer día del horario de verano en Estados Unidos.

Ahora, ellos presentarán ganadores: Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

¿QUIÉN SE PRESENTARÁ EN LOS OSCAR?

Siguiendo la tradición, los ganadores del año pasado en las categorías de actuación vuelven para presentar premios, incluidos Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. La academia también anunció que los coprotagonistas de "Scarface", Michelle Pfeiffer y Al Pacino, también entregarán premios. Otras celebridades que aparecerán en el escenario incluyen a Zendaya, Matthew McConaughey, Jessica Lange, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Sam Rockwell y Luptia Nyong´o.

¿SE PODRÁN VER POR STREAMING?

El programa estará disponible a través de ABC.com y la aplicación ABC con una suscripción. También se puede ver en Estados Unidos a través de servicios como Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.

¿ANFITRIÓN?

Jimmy Kimmel, quien fue el anfitrión de la ceremonia del año pasado, será el maestro de ceremonias por cuarta vez. Eso lo empata con sus compañeros Whoopi Goldberg y Jack Lemmon, y deja a Kimmel sólo detrás de Johnny Carson (5), Billy Crystal (9) y Bob Hope (11) entre los presentadores más recurrentes de los Oscar. "Siempre soñé con ser anfitrión de los Oscar exactamente cuatro veces", dijo Kimmel.

¿CUÁLES SON LAS NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA?

Las diez nominadas a mejor película son, "American Fiction", "Anatomie d´une chute" ("Anatomía de una caída"), "Barbie", "The Holdovers" ("Los que se quedan"), "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer","Past Lives" ("Vidas pasadas"),"Poor Things" y "The Zone of Interest" ("Zona de interés").

¿QUIÉNES SON LOS FAVORITOS?

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, es la favorita. Nolan también estaría a punto de ganar su primer Oscar en la categoría de dirección. En la terna de mejor actriz podría haber una disputa entre Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon") y Emma Stone ("Poor Things"). Si Gladstone gana, sería la primera indígena estadounidense en llevarse un Oscar. El premio al mejor actor también podría ser una competencia reñida entre Cillian Murphy ("Oppenheimer") y Paul Giamatti ("The Holdovers"); ambos serían ganadores por primera vez. La coprotagonista de Giamatti, Da´Vine Joy Randolph, es la favorita para ganar el premio a la mejor actriz de reparto, mientras que se espera que Robert Downey Jr. ("Oppenheimer") gane el premio al mejor actor de reparto, su competencia más cercana es Ryan Gosling, de "Barbie".

La gran favorita, ´Oppenheimer´.

PINCELADAS MEXICANAS A LA ESTATUILLA DORADA

Hoy, en el Oscar, habrá un grupo de mexicanos atento a la ceremonia, porque trabajaron en dos cintas nominadas: "Guardianes de la galaxia vol. 3", en la categoría de Efectos visuales y "Spider-Man: a través del Spider-Verso", en la de Animación.

Entre ambas producciones se contabilizaron más de 50 connacionales trabajando en distintas áreas, entre ellos iluminando a los Guardianes de la Galaxia, Cecilia Azyhadeé Diaz, Luis de la Rosa, Daniel Leyva y Cruz Contreras.