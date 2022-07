'Oppenheimer', de Christopher Nolan, tiene fecha de estreno

Con la frase "El mundo cambiará para siempre" se mostró un conteo dando a conocer que llegará a los cines el 21 de julio del 2023; asimismo, se mostró a Cillian Murphy preparándose para su papel de Robert.

Oppenheimer es una de las películas más esperadas y relata la historia de J. Robert Oppenheimer, padre de la bomba nuclear.

Basada en el libro "American Prometheus: The triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer" de Kai Bird y Martin J. Sherwin, contó con un presupuesto de 100 millones de dólares.

El elenco también está integrado por Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Harnett, Jack Quaid, Kenneth Branagh y Josh Peck.