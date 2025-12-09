`One Battle After Another´ lidera las nominaciones

Paul Thomas Anderson, con su película “One Battle After Another” (“Una Batalla Tras Otra”), obtuvo el lunes nueve nominaciones a la 83a edición de los Premios Globo de Oro, liderando las candidaturas y sumando impulso a su favoritismo para los Oscar, otorgando a Warner Bros una victoria en medio del acuerdo de adquisición de Netflix.

¿Cuántas nominaciones obtuvo One Battle After Another?

En las nominaciones anunciadas el lunes desde Beverly Hills, California, “One Battle After Another” consiguió nominaciones para su elenco — Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn y Chase Infiniti — junto con menciones para el guion y la dirección de Anderson. Compite en la categoría de comedia y musicales de los Globos.

Detalles sobre las nominaciones de los actores

La película ha generado gran expectativa, especialmente por la actuación de Leonardo DiCaprio, quien es un habitual en las premiaciones, y Teyana Taylor, que ha sido reconocida por su talento en el cine y la música. La inclusión de Sean Penn y Chase Infiniti también resalta la diversidad del elenco.

Impacto de las nominaciones en Warner Bros

Estas nominaciones no solo refuerzan el prestigio de Anderson como director, sino que también representan una victoria significativa para Warner Bros en un momento crucial de su historia, en medio de la competencia con plataformas como Netflix.