Anuncia Lady Gaga álbum 'Harlequin', inspirado en 'Joker'

Lady Gaga anunció el lanzamiento sorpresa de su próximo álbum, Harlequin, el cual servirá como complemento musical a su papel en la película Joker: Folie à Deux.

El disco, que incluirá 13 canciones, llegará este viernes, justo una semana antes del estreno en cines de la esperada secuela de Joker, que estrenará el próximo 4 de octubre, según informó el medio internacional New York Post.

Gaga, de 38 años, había estado dejando pistas sobre este lanzamiento con enigmáticos carteles en Nueva York y Los Ángeles que mostraban las siglas LG 6.5 en letras rojas, haciendo alusión a este nuevo proyecto, mientras los fanáticos esperaban que su séptimo álbum de estudio, LG7, fuera el siguiente.

En los últimos días, la cantante y actriz también publicó mensajes crípticos en su cuenta de Instagram, insinuando que algo grande estaba en camino. "Estoy lista para mi entrevista", escribió en una publicación, y más tarde bromeó: "Todavía no es octubre".

Finalmente, el martes reveló que Harlequin es el nombre de su álbum, inspirado en el personaje de Harley Quinn, a quien interpreta en la película, una figura que tiene una relación romántica y turbulenta con el Joker, interpretado por Joaquin Phoenix.

El álbum incluirá varios estándares musicales clásicos, mostrando el versátil talento vocal de Gaga, quien ya ha explorado este estilo en sus colaboraciones con el fallecido Tony Bennett y en su residencia Jazz & Piano en Las Vegas. Entre las canciones reinterpretadas en Harlequin se encuentran "Get Happy", "Oh", "When the Saints", "World on a String" y "That's Life".

Harlequin marca el regreso de Gaga al mundo de la música tras el lanzamiento de su álbum Chromatica en 2020 y de su reciente dueto con Bruno Mars, "Die With a Smile", que actualmente ocupa el puesto número 5 en el Billboard Hot 100.