La guerrilla, tema en la serie de TV

La nueva temporada de "Un extraño enemigo" tocará un tema del que no se habla mucho en la vida cotidiana, pero fue sello del sexenio de Luis Echeverría Álvarez: la guerrilla en México.

Fueron los años en que surgió la Liga Comunista 23 de Septiembre, que incluyó a varios grupos subversivos en contra del gobierno represor, como Los Procesos, Lacandones y Enfermos, que buscó, entre otras cosas, negociar la liberación de presos políticos.

"Lo que me gusta es que se toca una época del sexenio de la que no habla mucho, el gobierno hizo un gran trabajo para que no se divulgara lo que estaba pasando. La gente se queda sólo con dos sucesos de esos años, lo del ´68 en Tlatelolco y el Halconazo del 71, pero seguimos cargando parte de lo que ocurrió durante ese gobierno", comenta Andrés Delgado.