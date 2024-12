Globos de Oro 2025: Ignorados, sorpresas y curiosidades

Por: Agencia Reforma

Como cada año, los Globos de Oro ya comenzaron a dar de qué hablar tras el anuncio de sus nominaciones este lunes para su edición 2025, mismas que no estuvieron exentas de controversia.

Y es que, para muchos expertos, existieron varias omisiones importantes este año, situación que podría afectar el futuro de varias películas en su camino hacia el Óscar y la temporada de premios.

Por ello, aquí te dejamos varias curiosidades y sorpresas, tanto positivas como controvertidas, que salieron de las nominaciones ala edición 82 de los Globos de Oro, a celebrarse el 5 de enero de 2025.

NETFLIX, EL REY DEL STREAMING

La plataforma Netflix lidera como compañía y estudio el grupo de nominados a los Globos de Oro para 2025, con 23 nominaciones de televisión y 13 en las categoría de cine, para un total de 36 menciones.

Emilia Pérez, película que distribuyen en exclusiva en su servicio, los ayudo bastante al conseguir 10 nominaciones, convirtiéndose en la cinta más nominada del año. Mientras, en el apartado televisivo, varios de sus shows destacaron en el anuncio, como Bebé Reno, Nobody Wants This, Ripley y El Juego del Calamar.

Otro estudio que destacó bastante este año fue el independiente A24, que superó su cuenta del año pasado al obtener 12 nominaciones en las categorías fílmicas. Siete de estas fueron para The Brutalist, de Brady Corbet, sobre un arquitecto judío que sobrevive al Holocausto y emigra a Estados Unidos. También destacaron cintas como Babygirl, Hereje y Un Hombre Diferente.

Y vencido por Netflix, brilló HBO con 14 nominaciones, repartidas entre producciones como The Penguin, True Detective: Night Country y Hacks, entre otras.

LOS GLOBOS SE RENUEVAN

Dick Clark Productions, nuevo propietario de los Globos de Oro, anunció este lunes que expandirán la gala a otros eventos: una cena separada para honrar a los homenajeados de este año, y un almuerzo para los nominados primerizos.

Primero, la ganadora del premio Cecil B. DeMille, Viola Davis, y el acreedor del premio Carol Burnett, Ted Danson, serán honrados en una cena de gala el viernes 3 de enero, dos días antes de la transmisión de la ceremonia general, planeada para el domingo 5 de enero. Ambos eventos se realizarán en el hotel Beverly Hilton.

"La decisión de dividir los premios honoríficos en un evento separado nos dará la oportunidad de darles a Viola Davis y Ted Danson una noche entera de reconocimiento. Descubrimos que no podíamos hacerles un tributo suficientemente bueno debido a las restricciones de tiempo de la ceremonia", explicó Barry Adelman, vicepresidente ejecutivo de televisión de Dick Clark Productions, en un comunicado de prensa.

Los Globos de Oro también están planeando un almuerzo exclusivo para reconocer a los nominados primerizos, que este año incluyen a varias estrellas como Nikki Glaser, Ariana Grande, Dakota Fanning, Glen Powell, Jesse Plemons, Karla Sofía Gascón, Kathryn Hahn, Pamela Anderson y Zoe Saldaña, entre otros.

LOS IGNORADOS

La lista en este apartado cada año suele ser larga, empezando ahora por Blitz, una película dirigida por Steve McQueen sobre el bombardeo nazi de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Desde su lanzamiento el filme ha generado ruido entre los expertos en premios. Sin embargo, no consiguió ninguna nominación.

Tampoco hubo mucho amor para Saturday Night, sobre la noche de lanzamiento del programa Saturday Night Live, en 1975, ni para Gladiador II, que muchos calificaron como una de las mejores películas del año. Ambos cintas sólo consiguieron una nominación actoral, con la épica romana sumando una segunda por su desempeño en taquilla.

Algo que causó enojo en varios críticos fue la omisión de dos cineastas en su respectiva categoría. Nos referimos a Denis Villeneuve y John M. Chu, directores de Duna: Parte Dos y Wicked, respectivamente, dos de de los filmes más exitosos del año, y reconocidos por elevar sus producciones a un nivel más allá de los blockbusters.

Finalmente, en el apartado televisivo, la gran ignorada de este año fue Fallout, el éxito post-apocalíptico de Amazon Prime Video. Los fans de la serie se molestaron por no ver a Walton Goggins, nominado al Emmy, conseguir una nominación.

Y aunque quizás no necesita una nominación más en su currículum, sorprendió no ver a Meryl Streep mencionada este año por su reconocida actuación en la serie Only Murders in the Building, considerada por muchos como uno de los highlights del programa.

LAS SORPRESAS

La que se hizo viral, sin duda, fue la primera nominación a los Globos de Oro en toda su carrera para Pamela Anderson, en la categoría de mejor actriz en película dramática, por su papel en The Last Showgirl.

La ex integrante de la serie Guardianes de la Bahía da vida en el filme a una corista y bailarina veterana de Las Vegas que se enfrenta al repentino cierre de su espectáculo, la pérdida de su fama y una crisis existencial en el ocaso de su carrera.

También importante, la mención a Karla Sofía Gascón , protagonista de Emilia Pérez, por convertirse en la primera actriz trans en la historia en ser nominada en las categorías de cine de los Globos de Oro. Gascón ya hizo historia en Cannes al ganar el premio a mejor actriz junto al resto de sus compañeras en el filme, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz.

El cine basado en cómics tuvo representación interesante este año, con todo y que uno de los mayores éxitos financieros de 2024, Deadpool & Wolverine, fue muy ignorado al conseguir sólo una nominación en la categoría de logros cinematográficos y de taquilla.

Los representantes heroicos de este subgénero fueron The Penguin y Agatha All Along, que consiguieron menciones en varias categorías de TV. La primera consiguió colarse en mejor producción, actor (Colin Farrell) y actriz (Cristin Milioti), todos en el apartado de serie limitada, antológica o película hecha para televisión. Kathryn Hahn, protagonista de Agatha All Along, fue nominada a mejor actriz en una serie de comedia o musical.

Finalmente, en un caso raro en la entrega de premios, dos mujeres, Coralie Fargeat y Payal Kapadia, fueron nominadas en la categoría de mejor dirección.

La primera, guionista y directora de La Sustancia, ganó por mejor guión en el Festival de Cine de Cannes, y su grotesca y entretenida cinta es una de las favoritas del año en la temporada de premios. Por su parte, Payal Kapadia, directora de All We Imagine as Light, sorprendió al colarse a las nominaciones por su película sobre dos enfermeras que viven en Mumbai.

¡FAMOSOS EN SHOCK!

Kathy Bates, Mejor Actriz en Serie de Drama, por ´Matlock´

"Es un hermoso honor. Todo nuestro elenco y equipo trabajaron duro para hacer un gran programa... no sólo yo".

Ariana Grande, Mejor Actriz de Reparto en una Película, por ´Wicked´

"Me siento anonadada y honrada de ser reconocida por los miembros de los Globos de Oro. Es imposible encontrar palabras, pero estoy simple y profundamente agradecida por este reconocimiento. Gracias Marc Platt, Jon M. Chu, Donna Langley y Universal por su confianza, apoyo y por creer en mí. Estoy muy agradecida de compartir este momento con ustedes y de estar ahora al otro lado del arco iris, celebrando el trabajo de este extraordinario elenco, el de mi querida hermana Cynthia Erivo y toda nuestra familia Ozian"

Javier Bardem, Mejor Actor de Reparto en Televisión, por ´Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story´

"Estoy muy agradecido a los votantes de los Globos de Oro por este reconocimiento. Esta nominación se extiende a todos los incluidos en este poderoso espectáculo por su exquisito trabajo y arte en todos los aspectos. Gracias a Netflix, Ryan Murphy e Ian Brennan por llevar a la pantalla esta humana y desafiante historia".

Cynthia Erivo, Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical, por ´Wicked´

"Esto se siente realmente surreal y salvaje, y creo que es particularmente especial porque es por un musical... Se siente como un hermoso momento de cierre ser celebrada por esto y es un poco un sueño hecho realidad, porque definitivamente hubo un tiempo en que no pensé que esto sucedería".

Richard Gadd, Mejor Actor en Serie Limitada, Antológica o Película Hecha para Televisión, por ´Bebé Reno´

"Estoy más que emocionado de que Bebé Reno haya sido nominada a tres Globos de Oro. Casi todos los años, he visto el evento con la esperanza de algún día estar allí entre la audiencia, sentado entre los mejores de la industria, siendo asado a escala internacional. Así que es un sueño hecho realidad".

Adrien Brody, Mejor Actor en Película de Drama, por ´The Brutalist´

"Estoy profundamente conmovido por esta nominación a los Globos de Oro, al estar junto a artistas tan notables. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con nuestro intrépido líder, Brady Corbet, y nuestro dedicado elenco y equipo. Esta ha sido verdaderamente una colaboración en equipo y un trabajo de amor".