Anuncian nominaciones a los Actor Awards 2026 en Netflix

Detalles sobre la ceremonia de los Actor Awards 2026
  • Por: El Universal
  • 07 / Enero / 2026 - 01:47 p.m.
"Frankenstein", la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro, competirá por el máximo galardón de los Actor Awards 2026, antes conocidos como los Premios SAG, al estar nominada a mejor elenco, junto a títulos como "Hamnet" y "Marty Supreme", de acuerdo con la lista de nominaciones revelada este miércoles.

¿Qué películas destacan en los Actor Awards 2026?

No obstante, la película que domina la edición en el apartado cinematográfico es "One Battle After Another", que encabeza las nominaciones con siete menciones, incluida la de mejor elenco. Le sigue "Sinners", con cinco candidaturas, consolidándose como otra de las producciones más fuertes del año.

Los actores Connor Storrie y Janelle James fueron los encargados de anunciar a los nominados, considerados un termómetro previo a los premios Oscar, durante una transmisión en vivo organizada por el sindicato SAG-AFTRA a través de Netflix.

Detalles sobre la ceremonia de los Actor Awards 2026

Además, se confirmó que Harrison Ford recibirá este año el premio a la trayectoria, en reconocimiento a su legado en la industria cinematográfica.

La ceremonia de los Actor Awards 2026 se transmitirá en vivo por Netflix desde el Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles, el domingo 1 de marzo.

La lista de nominados

Cine

Mejor elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners.

Mejor ensamble de especialistas (stunts)

F1

Frankenstein

Misión: Imposible – La sentencia final

One Battle After Another

Sinners

Mejor actriz

Jessie BuckleyHamnet

Rose ByrneIf I Had Legs I´d Kick You

Kate HudsonSong Sung Blue: Sueño inquebrantable

Chase InfinitiOne Battle After Another

Emma StoneBugonia

Mejor actor

Timothée ChalametMarty Supreme

Leonardo DiCaprioOne Battle After Another

Ethan HawkeBlue Moon

Michael B. JordanSinners

Jesse PlemonsBugonia

Mejor actriz de reparto

Odessa A´zionMarty Supreme

Ariana GrandeWicked: Por siempre

Amy MadiganLa hora de la desaparición

Wunmi MosakuSinners

Teyana TaylorOne Battle After Another

Mejor actor de reparto

Miles CatonSinners

Benicio del ToroOne Battle After Another

Jacob ElordiFrankenstein

Paul MescalHamnet

Sean PennOne Battle After Another

Televisión

Mejor elenco en una serie de drama

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Mejor actriz en una serie de drama

Britt LowerSeverance

Parker PoseyThe White Lotus

Keri RussellThe Diplomat

Rhea SeehornPluribus

Aimee Lou WoodThe White Lotus

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. BrownParadise

Billy CrudupThe Morning Show

Walton GogginsThe White Lotus

Gary OldmanSlow Horses

Noah WyleThe Pitt

Mejor elenco en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor actriz en una serie de comedia

Kathryn HahnThe Studio

Catherine O´HaraThe Studio

Jenna OrtegaMerlina

Jean SmartHacks

Kristen WiigPalm Royale

Mejor actor en una serie de comedia

Ike BarinholtzThe Studio

Adam BrodyNobody Wants This

Ted DansonA Man on the Inside

Seth RogenThe Studio

Martin ShortOnly Murders in the Building

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Claire DanesThe Beast in Me

Erin DohertyAdolescencia

Sarah SnookAll Her Fault

Christine TremarcoAdolescencia

Michelle WilliamsDying for Sex

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Jason BatemanBlack Rabbit

Owen CooperAdolescencia

Stephen GrahamAdolescencia

Charlie HunnamMonstruo: La historia de Ed Gein

Matthew RhysThe Beast in Me

Mejor ensamble de especialistas en televisión

Andor

Landman

The Last of Us

El juego del calamar

Stranger Things.

