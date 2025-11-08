Ya en Netflix

Ayer a medianoche fue cuando, según los cuentos de terror, los monstruos salen de su escondite, sin embargo, las plataformas de streaming se rigen por su propio horario.

Después de meses de espera, y un corto paso por las salas de cine, "Frankenstein", la nueva criatura de Guillermo del Toro, llegó a Netflix a primera hora de este 7 de noviembre.

Este proyecto es uno de los más personales del director mexicano, quien desde hace años había expresado su deseo de adaptar la novela de Mary Shelley. Para Del Toro, el monstruo no es el villano, sino el reflejo del hombre que lo crea: un ser abandonado, incomprendido, y en busca de amor.