Netflix presenta la temporada 4 de The Witcher con Liam Hemsworth como Geralt de Rivia

"The Witcher" temporada 4 llegará próximamente a Netflix y marcará una nueva etapa para la popular serie de fantasía. Esta vez, el cazador de monstruos Geralt de Rivia será interpretado por Liam Hemsworth, quien asume el papel tras la salida de Henry Cavill.

La franquicia, basada en las novelas de Andrzej Sapkowski e impulsada por el éxito de los videojuegos de CD Projekt Red, se ha convertido en un fenómeno cultural global.

En las primeras imágenes reveladas por Netflix, Hemsworth aparece con una larga cabellera blanca peinada hacia atrás, una armadura oscura de inspiración medieval y las cicatrices que identifican al personaje.

El cambio de actor ha generado curiosidad y debate entre los seguidores, algunos de los cuales han mostrado escepticismo sobre el nuevo rumbo que tomará la historia.

La producción pretende mantener el tono oscuro y épico que ha caracterizado a "The Witcher", al mismo tiempo que introduce nuevas tramas y perspectivas para revitalizar el universo creado por Andrzej Sapkowski.

Esta nueva temporada del proyecto se centraría en un viaje de dos temporadas con las que los espectadores podrían sorprenderse y acabar de una "forma feliz", según detalló el showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

"Una de las cosas que siempre decimos es que no sería ´The Witcher´ si todo acabara de forma feliz", dijo.

Con estas primeras imágenes, Netflix busca reavivar el interés de los fans y captar a nuevos espectadores antes del lanzamiento oficial. La serie promete volver al streaming como la franquicia de fantasía más influyente de la cultura pop.