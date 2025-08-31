"Dos Tumbas", la serie que está arrasando en Netflix

La desaparición de dos chicas en un pequeño pueblo de Málaga es el punto de partida de "Dos Tumbas", la nueva miniserie de Netflix que, con apenas tres episodios, ha logrado colocarse en el top 10 de la plataforma.

Su mezcla de suspenso, drama y los rumores que apuntan a que la trama podría estar inspirada en un hecho real ha desatado la conversación entre los suscriptores, que ya preguntan si habrá una segunda temporada.

Protagonizada por la actriz Carmen Mola y Álvaro Monte (el profesor de "La casa de papel") se estrenó el pasado 29 de agosto y ya es de lo más visto.

¿De qué trata "Dos tumbas"?

La serie "Dos Tumbas" narra una desgarradora historia que no está lejos de la realidad: la desaparición de Verónica y Marta, dos adolescentes de 16 que además son mejores amigas

Aunque, al inicio las autoridades buscaron desesperadamente a las chicas, el caso es cerrado por falta de pruebas. Ahí es donde entra Isabel Luque, la abuela de Verónica, quien decide tomar el asunto en sus manos e iniciar su propia investigación.

Su búsqueda la llevó a formar una peligrosa alianza con Rafael Salazar, el gangster que también busca a su hija. Tras descubrir que la desaparición de las pequeñas está relacionada con una red de fiestas y un círculo de secretos que nadie quiere destapar, la misión se va tornando de a poco en una de venganza más que en una de justicia.

¿Habrá segunda temporada de "Dos Tumbas"?

Para los fans, esta podría ser una noticia decepcionante, ya que, por ahora, Netflix no ha planteado la posibilidad de una segunda temporada.

La razón: todo parece indicar que la plataforma planteó que esta producción fuera un "one shot", es decir, que la historia inicia y termina en solo una entrega.

¿"Dos tumbas" está basada en una historia real?

Aunque muchos han pensado que la serie está basada en una historia real, esto no es así. Ni la historia ni los personajes están basados en un caso documentado, más bien, se trata de un cúmulo de referencias de varias series y películas.