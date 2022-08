Netflix revela detalles y fotos de "El Gabinete de curiosidades"

Netflix reveló hoy una los primeros detalles y fotografías de lo que será la producción, que además es parte de un evento especial llamado "Halloween, Netflix & Chills".

La fecha de estreno para esta serie será a partir del martes 25 de octubre con la revelación de dos episodios diarios cada día hasta el 28 de octubre, justo antes de las fechas de Día de Muertos y Halloween.

"Sueños en la casa de la bruja", "Ratas de cementerio" "Lote 36", "La autopsia", "El modelo de Pickman", "El murmullo" y "The outside" y "The viewing" son los títulos de las historias curadas por el ganador del Oscar con J. Miles Dale como co-showrunner y productor ejecutivo.

Entre los seis escritores están Emily Carroll, Michael Shea y HP Lovecraft, mientras que los directores contemplan a David Prior, Ana Lily Amirpour y Vincenzo Natali.