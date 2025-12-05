Netflix compra a Warner Bros por 82 mil 700 millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix, el gigante del entretenimiento streaming, anunció esta mañana la compra de Warner Bros. Discovery por 82 mil 700 millones de dólares, con lo que el pionero del streaming de cine y series, se hace cargo de uno de los estudios más antiguos y preciados de Hollywood incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max.

¿Cómo afectará la compra de Warner Bros. a Netflix?

Principalmente la pugna por los históricos estudios y sus derivados también estaba entre Paramount y Comcast, este último buscando fusionar NBCUniversal con Warner Bros, pero finalmente se aceptó la oferta de Netflix.

La compra busca unir la innovación y alcance global de Netflix con el legado de narrativa de más de un siglo de Warner Bros., con el objetivo de entretener al mundo con una oferta más completa, aseguró el director general de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado.

Con esta adquisición, Netflix se hace de un sólido, rico y variado catálogo de películas y series, uno de los más grandes del entretenimiento global en el que se incluyen franquicias cinematográficas y televisivas de enorme peso: universo de superhéroes, sagas populares, clásicos del cine y la televisión.

Detalles sobre la integración de catálogos de Netflix y Warner Bros.

Asimismo, la convergencia entre el catálogo original de Netflix y el de HBO Max, permitirá pasar de ser una plataforma con fuerte producción original a controlar una biblioteca histórica y rentable, ofreciendo una selección más amplia y diversa que combine clásicos y novedades, ideal para diferentes públicos.

Franquicias de renombre como "El señor de los anillos", "Harry Potter", "Juego de Tronos" o el universo de superhéroes de DC Comics, ayudará en los esfuerzos de Netflix por competir contra los también gigantes Disney y Paramount.

Impacto de la adquisición en el modelo de estrenos cinematográficos

Pero no todo es miel sobre hojuelas. El acuerdo deberá superar revisiones regulatorias en Estados Unidos y posiblemente en otros mercados alrededor del globo por su tamaño e implicaciones antimonopólicas.

Además, integrar dos catálogos tan distintos y diversos podría generar tensiones: decisiones sobre qué conservar, qué adaptar, qué relanzar. Los gustos globales y locales podrían influir en cómo se regule el nuevo contenido.

También existe incertidumbre sobre cómo afectará al modelo tradicional de estrenos cinematográficos, aunque Netflix asegura que mantendrá los lanzamientos en cines de los filmes de Warner Bros., su preferencia histórica ha sido el streaming.

Una de las posibles ventajas más allá de las opciones de contenido, principalmente para los usuarios, será la posibilidad de unificar plataformas y bajo un mismo servicio podrían convivir los contenidos que antes estaban fragmentados. Aunque algunos contenidos podrían perderse en el mar de catálogo, especialmente títulos nicho o menos populares.