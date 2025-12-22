Director de "It", da el último adiós a James Ransone:

La muerte del actor James Ransone conmocionó al mundo de Hollywood. El actor, reconocido por sus papeles en producciones como "The Wire" e "It: Capítulo 2", falleció a los 46 años y las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio.

¿Cómo ocurrió la muerte de James Ransone?

Tras su fallecimiento, famosos, seguidores y amigos del histrión publicaron diversos mensajes para despedirlo, entre los que destacó el del cineasta Andy Muschietti. A través de su cuenta oficial de Instagram, el director dedicó unas palabras a la memoria de Ransone, a quien llamó "hermano".

Muschietti publicó una selfie junto al actor, quien aparece sosteniendo un cachorro. La imagen fue acompañada por un mensaje breve: "PJ, tengo mucha suerte de haberte conocido y ser tu amigo. Te extrañaré, hermano". Horas después, compartió una serie de imágenes del tiempo que compartió con James: "Gracias por tocar nuestras vidas", escribió.

Reacciones de colegas tras la muerte de Ransone

James Ransone tuvo una importante trayectoria en la pantalla grande, especialmente dentro del género del terror. Participó en películas como "Siniestro (1 y 2)", "Teléfono negro" e "It: capítulo dos", donde interpretó a Eddie Kaspbrak. Las reacciones de sus colegas reflejan el impacto que tuvo en la industria y el cariño que generó entre sus amigos y seguidores.