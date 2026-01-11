Compositor del opening de "Los padrinos mágicos" muere en accidente

Guy Moon, compositor de cine y televisión, creador del opening de caricaturas como "Los padrinos mágicos", "Danny Phantom", "Vaca y Pollito" y "Johny Bravo", murió el pasado jueves, 8 de enero, luego del accidente automovilístico que sufrió en la ciudad de Los Ángeles, California.

La noticia ha sido difundida por el portal "TMZ"; pese a que el deceso del cineasta sucedió hace tres días, es hasta ahora que la información se confirmó.

¿Cómo ocurrió el accidente que causó la muerte de Guy Moon?

De acuerdo con lo reportado por el medio estadounidense, Moon sufrió múltiples lesiones traumáticas, luego de lo que denominaron como una "colisión de tráfico", como dio a conocer un médico forense de la ciudad.

Detalles confirmados sobre el fallecimiento de Guy Moon

La familia del creador ya se ha pronunciado a través de redes sociales, mostrándose consternada por la partida de Guy. "Estamos tratando de superar nuestro dolor para anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca, Guy Moon, perdió la vida el jueves de la mañana en una colisión de tráfico".

El comunicado también hace referencia del pilar que Moon representaba para su familia: "Estamos especialmente bendecidos de haber tenido la oportunidad de llamarlo padre y esposo. Mientras estemos juntos, la base de lo que parece ser un dolor insuperable, nos sentimos alentados a continuar con honor y coraje, con las herramientas con las que nos equipó durante su hermosa vida, dejó un inconfundible legado, y lo extrañaremos muchísimo, su familia y a las incontables personas a las que inspiró".

Reacciones de la familia tras la muerte de Guy Moon

Su familia también expresó que, entre sus planes, está el de celebrar el cumpleaños del compositor, que habría sido el 7 de febrero, como una especie de homenaje, del que darán detalles más adelante.