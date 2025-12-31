Usuarios se despiden en redes de MTV

Este 31 de diciembre de 2025 pasará a la historia como el día en que MTV, el icónico canal de televisión concluyó sus transmisiones tras haber pasado más de 40 años al aire y sentar las bases de la industria musical.

La compañía Paramount Global, ahora dueña del conglomerado, decidió poner fin a las transmisiones de los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, provocando gran revuelo en la red entre los miles de fanáticos que crecieron viendo estos canales.

¿Qué significó MTV para varias generaciones?

Fue así que, entre auténticas cartas de amor y profunda nostalgia, usuarios en redes sociales improvisaron un homenaje con memes y todo tipo de reacciones dedicadas al final de un canal que llenó de música cada etapa de vida. Las palabras no fueron suficientes para describir lo que representó el canal para varias generaciones de melómanos.

Al ritmo de "Bye, Bye, Bye" de NSYNC el icónico canal MTV 00´s cerró sus transmisiones durante la madrugada de este miércoles dejando un gran legado musical.

Impacto de MTV en la cultura pop y la música

MTV no solo fue un canal donde se transmitían videos musicales, también logró que sus otros contenidos trascendieran como una institución de la cultura pop. Desde "Daria" hasta "Beavis and Butthead", muchos usuarios mencionaron lo felices que fueron en la adolescencia gracias a MTV.