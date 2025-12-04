Mattel lanza muñeca Monster High inspirada en "El joven manos de tijera"

La tendencia por las muñecas Monster High coleccionables continúa, ya que Mattel Creations anunció el lanzamiento de una figura inspirada en el memorable personaje de Edward Scissorhands o El joven manos de tijera.

Este lanzamiento se da para celebrar los 35 años del estreno de la emblemática película de fantasía escrita y dirigida por Tim Burton, que se ha convertido en un clásico de la cultura gótica.

¿Cuánto cuesta la muñeca Monster High Edward Scissorhands?

Asimismo, la nueva muñeca se une a la línea exclusiva de coleccionables "Skullector" que tiene la marca, y esta versión promete ser la fusión entre el tradicional estilo de Monster High y el personaje creado por Tim Burton, con detalles que envuelven perfectamente el mundo ficticio y las referencias más icónicas de la película.

La muñeca de 10.5 pulgadas de altura tiene un precio de mil 500 pesos mexicanos -no incluye costos de envío ni ningún otro cobro adicional-. Cuenta con 11 puntos de articulación y su atuendo consiste en un bodysuit ajustado negro de piel sintética, adornado con correas metálicas y una falda de tul translúcida. Sus zapatos destacan por ser un par de kneehigh boots negras -es decir, botas hasta la rodilla- con tacones de dinosaurio y una figura de estatua de ángel.

Su composición cuenta con otros detalles ocultos que rinden tributo a los elementos que destacan en la película y que los fanáticos podrán percibir de manera inmediata. La muñeca Monster High Skullector Edward Scissorhands viene en una caja diseñada tanto para proteger el artículo, como para lucir la figura coleccionable. También incluye una base que sirve como soporte para mantener a la muñeca de pie y con un certificado de autenticidad y originalidad.

¿Dónde adquirir la nueva muñeca coleccionable de Mattel?

La muñeca coleccionable puede adquirirse desde la página web oficial de Mattel Creations: "https://creations.mattel.com/en-mx". El lanzamiento oficial de esta Monster High comenzó este jueves, exclusivamente para los miembros del Fang Club Mattel; mientras que la venta para el público en general comenzará a partir de las 11:00 AM (hora del centro de México) el viernes 5 de diciembre y será a manera de preventa.