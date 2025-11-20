Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025 en Tailandia

Fátima Bosch fue coronada Miss Universo esta noche en Tailandia. Recibió la corona de Miss Universo de parte Victoria Kjær Theilvig, la primera danesa que ha ganado el certamen.

La mexicana se convierte en la cuarta representante nacional en alzarse con la corona mundial, luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, esta última fungió como jurado en la ceremonia.

Durante la fase de desfile de traje de baño, Fátima lució un trikini blanco y en la etapa de vestido de noche lució una prenda en color rojo de cuello alto y manga larga, sin transparencias de por medio, pero con figuras en dorado. La final se realizó en la Arena Impact de Bangkok, con capacidad para unos 12 mil espectadores.

¿Quién es Fátima Bosch?

Bosch, de 25 años, es originaria de Villahermosa, en el estado de Tabasco. De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Estudió moda y diseño de modas en Ciudad de México y profundizó sus estudios en Milán, Italia. Además vivió un año en Estados Unidos.

Le apasiona la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.

En su tierra natal, miles de tabasqueños que acudieron al estadio de Béisbol para ver el certamen y estallaron en júbilo cuando la mexicana fue coronada.