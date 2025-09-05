Las investigaciones de la familia Warren regresan en El Conjuro 4

La franquicia de películas de terror sobrenatural "El Conjuro", llegó al fin de la serie principal, basada en las investigaciones de la familia Warren.

De acuerdo con el director, Michael Chaves, esta cinta concluye la historia de la pareja de detectives; el director reveló que "The Conjuring: Last Rites" o "El conjuro 4: los últimos ritos", es una cinta cargada de "terror clásico" que "saca del retiro" a los dos legendarios investigadores paranormales.

"Obviamente al ser una película de 'El Conjuro', la gente quiere vivir esa experiencia clásica de miedo, esa experiencia de casa encantada y queríamos volver a eso. El caso Smurl nos pareció la oportunidad perfecta para ello", confesó Chaves.

¿Hay escenas post créditos en El Conjuro 4?

"El conjuro 4: los últimos ritos" se estrenó en salas nacionales el 4 de septiembre y ya tiene a todos los fans del cine de terror preguntándose si el final de la película brinda solamente un cierre a la historia, es decir, si hay escenas post créditos.

Y sí. Esta cuarta entrega de "El Conjuro" cuenta con dos escenas post créditos, por lo que te recomendamos esperar en tu asiento hasta el último minuto de la proyección.

Advertencia: esta nota contiene spoilers de "El conjuro 4: los últimos ritos".

Las escenas post créditos de "El Conjuro 4: los últimos ritos", muestran a Ed Warren frente al famosos "espejo conjurador", solo que en esta ocasión no se trata del actor que dio vida al personaje, sino del verdadero investigador.

Lo que se le muestra al público es material de archivo real. Fotografías y videos captados en formato casero de los casos en los que estuvieron involucrados los Warren.

Estas escenas no sólo muestran momentos reales, sino que están cargadas de ambiente y objetos significativos dentro del universo de El Conjuro, elevando el nivel de perturbación, al recordar que la base de estas historias nació fuera del guion y en documentos o archivos que hasta la fecha no tienen explicación.