Suma 29.1 millones de vistas en Netflix

Suma 29.1 millones de vistas en NetflixLa primera parte de la segunda temporada de la exitosa serie Merlina (Wednesday) sigue reinando el listado del Top 10 de Netflix
El show protagonizado por Jenna Ortega se mantuvo como la elección principal de los suscriptores de la plataforma.
De acuerdo con Variety, Merlina acumuló 29.1 millones de visualizaciones adicionales, encabezando las listas en 88 países y situándose en el Top 10 en todos los territorios clasificados por la compañía.
