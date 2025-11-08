Lanzan muñecas

Este viernes 7 de noviembre, la compañía Mattel dio a conocer el lanzamiento de un nuevo set exclusivo que sin duda muchos coleccionistas y amantes de los juguetes y la animación amarán. Se trata de un set de 3 muñecas de la película K-pop Demon Hunters, disponible en la plataforma streaming Netflix.

Estas figuras están inspiradas en Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda femenina cazadora de demonios HUNTR/X. El set "What it Sounds Like" está diseñado para coleccionistas mayores de 14 años e incluirá un certificado de autenticidad en su compra.

El set de muñecas estará disponible para pre-ordenar el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 9:00 horas (hora del Pacífico) en la tienda en línea oficial de Mattel Creations.

Cada muñeca tendrá un costo de 3 mil 300 pesos mexicanos, por lo que si quieres adquirir la colección completa, deberás pagar un total de 9 mil 900 pesos.



