¿Cuándo salen y cuánto cuestan las muñecas de K-Pop Demon Hunters?

La empresa de juguetes Mattel confirmó el lanzamiento oficial de un nuevo set exclusivo para los coleccionistas más ambiciosos y exigentes. Se trata de un set de tres muñecas inspiradas en la famosa película animada K-pop Demon Hunters, disponible en Netflix.

Las figuras de esta edición especial llamada "What It Sounds Like" están basadas en las protagonistas de la cinta: Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda femenina HUNTR/X, un grupo de cazadoras y artistas que luchan por proteger el mundo de malvados demonios que buscan corromper a la humanidad.

¿Cuándo salen a la venta?

De acuerdo con el sitio web de Mattel Creations, el set de muñecas estará disponible para pre-ordenar el próximo miércoles a las 9:00 horas (hora del Pacífico). La compañía explicó que los pedidos que se realicen en esa fecha, serán enviados antes de octubre de 2026.

Por su parte, la venta general del set coleccionable estará disponible en octubre de 2026, con la expectativa de que estos sets lleguen a las tiendas físicas. El set incluye los atuendos de la última presentación de la banda: un vestuario blanco con patrones extravagantes en las mangas con un efecto tornasol y algunos accesorios en tono dorado.

Además, la edición incluirá diversos accesorios vistos en el filme, como las armas de las cazadoras: el saingeom de Rumi, el sinkal de Zoey y las armas woldo de Mira, así como los peinados y el maquillaje original de los personajes, dándole a las figuras un toque auténtico.

¿Cuál es el precio del set y en dónde se puede comprar?

El set con las tres muñecas de HUNTR/X tiene un costo actual de 3 mil 250 pesos mexicanos, más costo de envío y puede adquirirse en la plataforma online de Mattel Creations, el sitio digital de la marca dedicado a la compra de productos exclusivos de edición limitada: creations.mattel.com.

Debido a la alta demanda del producto, Mattel limitó las compras a tres sets por cliente por el momento. Asimismo, la empresa informó que en un futuro se añadirán nuevos coleccionables y muñecas a la línea de K-pop Demon Hunters, lo que ha despertado gran expectativa entre los fanáticos, pues no pueden esperar para ver a los miembros de Saja Boys en acción.

Estrenada en Netflix en junio de 2025, la película se ha convertido en todo un fenómeno mundial entre la población juvenil, con más de 325 millones de visualizaciones a nivel mundial en casi tres meses, según datos de la plataforma. Además, su banda sonora no ha dejado de sonar en redes y su sencillo "Golden" recientemente fue nominada a los Premios Grammy 2026 a "canción del año".