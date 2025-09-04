Estrenan tráiler de "Marvel Zombies"

Marvel Animation lanzó oficialmente el primer adelanto de su nueva serie "Marvel Zombies", donde veremos a superhéroes que murieron salir de su tumba en sus versiones más oscuras.

El nuevo proyecto está conectado con "¿Qué pasaría si...?" (What If)", la animación de Disney+ donde vimos versiones alternativas de algunos eventos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Basada en el cómic homónimo, la nueva producción presentará un universo donde la mayoría de los superhéroes de Marvel son infectados por un virus zombie que les provoca un hambre interminable.

Lo impactante es que los caminantes aún conservan su conciencia, inteligencia y superpoderes. Por este motivo viajan por el mundo y a través de portales para cazar a sus amigos, humanos y animales, arrasando con todo lo que encuentran.

En esta historia, un equipo de héroes conformado por Yelena Belova (Black Widow), Red Guardian, Shang-Chi, Black Panther, Spider-Man y Blade deberán sobrevivir a un planeta dominado por los muertos vivientes.

Los cómics de "Marvel Zombies" fueron publicados entre 2005 y 2006. Con el paso del tiempo ganaron gran popularidad entre los fans debido a su giro oscuro, donde vemos a los héroes convertidos en seres hambrientos de sangre, así como su estilo visual grotesco y sangriento.

De acuerdo con el tráiler, esta será la primera vez que una serie de Disney+ reciba clasificación "TV-MA", equivalente en México a la Clasificación C, destinada exclusivamente para adultos mayores de 18 años.