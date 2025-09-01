"La Chilindrina" sufre aparatosa caída; fans expresan su preocupación

La noche del pasado domingo, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", sufrió una caída mientras subía las escaleras de un teatro en México.

A través de internet se viralizó el momento en que la actriz cayó mientras subía las escaleras y de inmediato fue ayudada a levantarse. El hecho ha preocupado a los fans, quienes se preguntaron por la salud de la actriz.

A través de un video difundido por la cuenta de "La Tía Sandra" en X, se pudo observar el momento exacto en que la actriz de "El Chavo del 8" se cayó mientras subía las escaleras, tropezando y terminando en el suelo.

El accidente habría ocurrido en el Teatro de los Insurgentes, en CDMX, donde la actriz de 78 años acudió a ver la puesta en escena "Cabaret", protagonizada por Mon Laferte. Fans han expresado su preocupación debido a la avanzada edad de la intérprete.

En redes sociales, los seguidores escribieron mensajes como: "Mi Chilindrina", "Esperemos esté bien, la queremos mucho", "Como que ya le anda pasando mucho, ya mejor debería de guardarse", entre otros.

Hasta el momento no se ha informado cuál es su estado de salud; sin embargo, en el video se observa cómo pudo levantarse gracias a la ayuda de dos personas que la auxiliaron tras la caída.

El pasado 26 de agosto se reportó que "La Chilindrina" había sido hospitalizada por presuntos síntomas de deterioro neurológico, según informó la revista TVyNotas, basándose en el testimonio de una amiga cercana a la actriz.

Sin embargo, la estrella de los programas de "Chespirito" apareció en redes sociales compartiendo su estado de salud con sus fans, donde aclaró que únicamente había sufrido una fuerte deshidratación.