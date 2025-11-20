¿Qué ver?: La primera afroamericana millonaria en Estados Unidos

Octavia Spencer se ha convertido, con cada proyecto, en una intérprete capaz de mutar: fue una adorable nutria de Zootopia, una mujer fracturada en busca de venganza en Ma, y una abuela que se enfrenta a un ejército de brujas en The Witches. Ahora vuelve a transformarse para la pantalla. Esta vez da vida a Sarah Breedlove, una mujer que desafió las limitaciones de su época.

¿Cuál es la historia de Madam C. J. Walker?

Ambientada a principios del siglo pasado, Spencer protagoniza la serie Madam C. J. Walker: una mujer para sí misma, que en cuatro capítulos narra la historia real de Sarah Breedlove, conocida históricamente como Madam C. J. Walker: empresaria, filántropa y activista afroamericana; y una de las primeras mujeres millonarias en Estados Unidos.

La serie explora el momento en el que Breedlove, cansada de la vida precaria que lleva, decide lanzar su propia línea de productos capilares. A partir de ahí, cada avance implica sortear las restricciones que marcaban quién podía emprender, quién tenía permiso para trabajar por cuenta propia y quién era considerado "apto" para ocupar espacios de negocio en un país atravesado por el racismo y la desigualdad económica.

¿Qué desafíos enfrentó Sarah Breedlove?

A lo largo de la historia, la producción muestra cómo Breedlove tuvo que enfrentar el escepticismo y abrir un camino que no existía. Su empresa no solo creció: redefinió el acceso de miles de mujeres a la independencia económica, convirtiéndose en una red de trabajo que ofrecía capacitación, ingresos y una identidad profesional en tiempos en los que eso parecía inalcanzable.

Lejos de idealizar su recorrido, la serie retoma momentos de traición, disputas internas y tensiones familiares que acompañaron su expansión y la llevaron a ser una figura histórica.

Madam C. J. Walker: una mujer para sí misma fue filmada en Mississauga, Cambridge, Strafford y St. Catharines, localidades canadienses donde se recrearon los paisajes urbanos de Indianápolis y Nueva York de inicios del siglo XX.

Dónde ver: Netflix.