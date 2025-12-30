Los Simpson pidieron permiso al INAH para animar la Pirámide del Sol

El más reciente episodio de Los Simpson, titulado "¡The Fall Guy-Yi-Yi!", generó conversación por su despliegue de referencias a la cultura mexicana, desde la aparición del director Alejandro González Iñárritu hasta la participación musical de Los Tigres del Norte con el "Corrido de Pedro y Homero".

Sin embargo, un detalle pasó inadvertido para muchos espectadores: la mención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en los créditos finales.

¿Qué menciona el INAH en los créditos de Los Simpson?

La razón detrás de esta aparición está directamente relacionada con la escena en la que Homero Simpson y El Hombre Abeja se encuentran en la cima de la Pirámide del Sol, en Teotihuacan, desde donde sufren una caída que los deja en coma.

Posteriormente, ambos personajes aparecen en el mundo de los muertos, acompañados por una versión instrumental de "Cien años", tema asociado a Pedro Infante. La inclusión de este monumento no fue casual ni libre de trámites.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cualquier reproducción de un monumento arqueológico con fines comerciales requiere autorización expresa del INAH. Esta disposición aplica sin importar si la representación es física, impresa, digital o audiovisual, y busca proteger el uso y la imagen del patrimonio nacional (según lo establecido por el propio instituto en su marco normativo oficial).

Detalles sobre la representación de la Pirámide del Sol

El Reglamento de la misma ley amplía esta definición al señalar que se considera reproducción cualquier réplica realizada por cualquier procedimiento o medio, incluso si se presenta en otra escala o tamaño. Esto incluye producciones animadas como series de televisión, cuando estas tienen un objetivo comercial y una difusión masiva.

El propio INAH detalla en su portal de trámites oficiales que las productoras interesadas en reproducir monumentos arqueológicos deben presentar una solicitud formal, cumplir con requisitos administrativos específicos y realizar el pago de derechos correspondiente (según información publicada en tramites.inah.gob.mx).

Existen formatos específicos, como el INAH-01-004-B, diseñados para solicitar la autorización de reproducción de monumentos arqueológicos e históricos. El trámite se gestiona directamente ante el instituto, ya sea de forma presencial o mediante sus plataformas oficiales, y es evaluado conforme a criterios legales y de conservación.

Acciones del INAH para proteger el patrimonio cultural

En este contexto, la aparición del INAH en los créditos de Los Simpson no responde a un gesto simbólico, sino al cumplimiento de un procedimiento legal indispensable para poder representar la Pirámide del Sol en pantalla. Más allá del homenaje cultural, el episodio evidencia cómo incluso producciones internacionales deben ajustarse a las normativas mexicanas cuando utilizan elementos que forman parte del patrimonio histórico del país.