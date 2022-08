´Lluvia´ de aplausos

Con un discurso serio como su personalidad, lleno de contrastes como sus personajes, y consciente de las problemáticas que enfrenta el País e incluso el Estado, como lo es el desabasto de agua, Julieta Egurrola se cuestionó desde el escenario donde fue premiada: "¿Puedo brindar por el cine aunque falte el agua?".

Los aplausos para la actriz de 69 años, con 45 de carrera artística, se escucharon en el Teatro del Centro de las Artes, donde fue homenajeada por el Festival Internacional de Cine de Monterrey.

Conocida por sus aportaciones en teatro, con más de 50 obras; en cine, con unas 20 películas, y por sus más de 30 telenovelas, la egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM fue reconocida como Ícono del Cine Mexicano, por lo que obtuvo su Cabrito de Cristal.

"A lo largo de estos años he buscado crear personajes complejos, seres humanos en los que se combinan su parte luminosa y sombría, con características virtuosas, pero también perversas", dijo la actriz.

"Me dirijo a ustedes esta noche con un ánimo similar al de estos personajes, un ánimo de claroscuros, agridulce; siento una gratitud inmensa por esta distinción. Confieso al mismo tiempo que siento una ineludible tristeza de ver que muchas de las cosas por las que he trabajado, y he anhelado para nuestro gremio, para nuestro País, no se materialicen", agregó.