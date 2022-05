Lo atrapa el Alzheimer

Me pareció única. Hemos visto todas las películas de acción con sicarios y asesinos, pero el personaje de este thriller de acción es legendario en la forma en que lleva a cabo su trabajo". Liam Neeson, Actor

Liam Neeson ha protagonizado varias películas donde interpreta a un experto en armas, infalible persecutor e implacable vengador. Pero Asesino Sin Memoria (Memory), que llega a los cines, es diferente.

Alex Lewis, su personaje, es un reputado asesino a sueldo contratado por una organización criminal para liquidar a una persona, hasta que descubre que se trata de una niña Entonces, se niega a cumplir su contrato y, por el contrario, decide protegerla, al tiempo que va descubriendo que padece Alzheimer.

THRILLER DE ACCIÓN

"Me pareció única. Hemos visto todas las películas de acción con sicarios y asesinos, pero el personaje de este thriller de acción es legendario en la forma en que lleva a cabo su trabajo.

"No obstante, pronto nos damos cuenta de que padece demencia y las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Eso me intriga mucho y también me dio la oportunidad de investigar el mundo de la enfermedad de Alzheimer y de la demencia", explicó el actor en una entrevista proporcionada por la distribuidora Diamond Films.

RINDE HOMENAJE A UN AMIGO

El tema atrapó de inmediato a Neeson porque tiene un amigo que padece demencia temprana, así que decidió tomar el papel y rendirle un homenaje.

"Es triste estar con él porque es un viejo amigo. No obstante, a la parte actoral de mi cerebro le resulta fascinante observar que entra a su sala de estar y no sabe dónde está. No reconoce la sala.

"Por eso quise rendirle homenaje y utilizar algunos gestos que él haría y hacerlos bien. Es fácil caer en la sobreactuación y eso sería un insulto para las personas que padecen la enfermedad. Quería y (el director) Martin Campbell quería que fuera muy, muy sutil", agregó.

El filme, con las actuaciones de Monica Bellucci y Guy Pierce, se ubica en El Paso, Texas, donde el tráfico de personas es parte del día a día.

"Por eso este tema está en nuestra historia y es parte de la razón por la cual mi personaje emprende una búsqueda. Quiere reparar un daño terrible. No quiero revelar mucho sobre la historia al público, pero, sin duda, es un buen thriller de acción, que tiene un ritmo vertiginoso y personajes complejos y muy desarrollados", detalló el actor.