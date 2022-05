Llegan a la televisión

LIONEL RICHIE: THE LIBRARY OF CONGRESS GERSHWIN PRIZE FOR POPULAR SONG"

Angelyne no tenía ni necesitó internet para convertirse en una celebridad de Los Ángeles: las vallas publicitarias esparcidas por la ciudad a partir de la década de 1980 funcionaron. Su imagen seductora le dio una fama sorprendentemente duradera, y ahora un espectáculo basado, más o menos, en su historia. La serie limitada de Peacock "Angelyne", protagonizada por Emmy Rossum y que se estrenará el jueves 19 de mayo, no se anuncia como una biografía tradicional sino, como describió la showrunner Allison Miller, una "historia mágica... sobre cómo convertirte en la persona que estabas destinada a ser" y sobre Los Ángeles y los soñadores que la ciudad atrae. Martin Freeman, Alex Karpovsky y Hamish Linklater son parte del reparto.

Adam Conover, quien usó la comedia para aplicar el poder del pensamiento crítico en "Adam Ruins Everything", adopta un enfoque similar al funcionamiento del gobierno en "The G Word With Adam Conover", que se estrena el jueves 19 de mayo en Netflix. En lo que se describe como una "serie híbrida de comedia y documental", Conover explora cuán crucial, para bien o para mal, es el gobierno para nuestras vidas, desde el clima hasta la comida, el dinero y más. El programa se basa en "The Fifth Risk: Undoing Democracy" de Michael Lewis ("The Big Short") e incluye un cameo del presidente Barack Obama que consolida sus habilidades para la comedia.