Llegan a la pantalla chica

"DAILY SHOW"

— Mark Twain, conoce a Jon Stewart. El exconductor de "Daily Show", tábano político y activista recibe el Premio Mark Twain de Humor Estadounidense del Centro Kennedy en una transmisión especial el martes por PBS. Dave Chappelle, Stephen Colbert y John Oliver se encuentran entre los compañeros que lo saludan en la ceremonia pregrabada, mientras que Bruce Springsteen ofrece un tributo musical. Hay muchos chistes y comentarios cariñosos sobre Stewart, junto con reflexiones sobre sus contribuciones. Chappelle le dice: "Es un milagro verte trabajar. Eres una cura para lo que aqueja a este país".

"GORDITA CHRONICLES"

— En "Gordita Chronicles", la búsqueda del sueño americano no es tan soñadora para una joven desarraigada de Santo Domingo por el traslado laboral de su padre a Miami en la década de 1980. La comedia de 10 episodios sobre el paso a la adultez, que se estrena en su totalidad el jueves en HBO Max, es protagonizada por Olivia Goncalves como Cucu "Gordita" Castelli, con Juan Javier Cárdenas y Diana-Maria Riva como sus padres y Savannah Nicole Ruiz como su hermana mayor. Eva Longoria dirigió el episodio piloto y es productora ejecutiva de la serie.

EMMY DIURNOS

— La llamada temporada de premios es interminable, como lo atestiguan los Emmy Diurnos y los BET. Los nominados a los Emmy Diurnos, que se transmitirán el viernes 24 de junio por CBS, incluyen los dramas "The Bold and the Beautiful" y "Days of Our Lives". Los conductores de la ceremonia serán Kevin Frazier y Nischelle Turner de "Entertainment Tonight", y Tamron Hall, Natalie Morales y Jerry O´Connell estarán entre los presentadores. Los principales nominados a los Premios BET 2022 (domingo 26 de junio) incluyen a Doja Cat, Ari Lennox y Drake. Taraji P. Henson será la conductora de la ceremonia, que reconoce los logros de la comunidad negra en la música, la televisión, el cine y el deporte. Sean "Diddy" Combs recibirá un premio a la trayectoria.