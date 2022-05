Llegan a cines y a TV

´SENIOR YEAR´

Stephanie Conway es una popular estudiante de último año de secundaria (high school) en 2002, pero un accidente de porristas la deja en coma por 20 años en la nueva comedia de Netflix "Senior Year", que se estrena el viernes 13 de mayo.

Luego de despertar a los 37 años en 2022, Stephanie, interpretada por Rebel Wilson, decide volver a inscribirse y terminar la escuela.

Dirigida por Alex Hardcastle, veterano de series de comedia como "New Girl", "Parks and Recreation" y "The Mindy Project", la cinta tiene entre su elenco a Sam Richardson, Alicia Silverstone, Chris Parnell y Angourie Rice como la joven Stephanie.

"OPERATION MINCEMEAT"

Netflix también estrena este miércoles el drama de época "Operation Mincemeat" ("El arma del engaño"), basado en una operación real en la Segunda Guerra Mundial en la que oficiales de inteligencia británicos usaron un cadáver vestido como oficial de la Marina Real en un intento por engañar a los poderes del Eje y mantener en secreto la invasión aliada de Sicilia.

La película, dirigida por John Madden ("Shakespeare in Love", en español "Shakespeare apasionado"), es protagonizada por Colin Firth y Matthew Macfayden, además de Kelly Macdonald y Penelope Wilton.





"FIRESTARTER"

"Firestarter" ("Llamas de venganza"), la espeluznante historia de Stephen King sobre una niña con poderes pirocinéticos, tiene una nueva adaptación del director Keith Thomas que llega a Peacock (y cines) el viernes 13 de mayo.

Ryan Kiera Armstrong asume el papel que Drew Barrymore originó en 1984 como la niña con la responsabilidad imposible de proteger a su familia y a sí misma de la agencia gubernamental que espera convertir sus poderes en arma.

Zac Efron interpreta a su padre y Sydney Lemmon a su madre.