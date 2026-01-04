¿Cuáles son los estrenos más esperados para este 2026?

El 2026 se perfila como un año cargado de sorpresas para el cine y el mundo del espectáculo, con una cartelera que promete atraer a públicos de todas las edades.

Grandes producciones, regresos muy esperados y propuestas innovadoras marcarán el ritmo de los estrenos, los cuales sin duda llenarán las salas de cine y dominarán la conversación cultural. Entre adaptaciones y apuestas originales, la industria cinematográfica busca recuperar el asombro del público y consolidar un año clave para la gran pantalla.

¿Qué películas se estrenan en 2026?

La revista semanal estadounidense "Variety", reveló una lista de las 50 películas más esperadas del año 2026. La lista es diversa, desde el regreso de grandes franquicias y adaptaciones de obras literarias hasta nuevas propuestas que buscan ganarse el cariño y aprobación de la audiencia más exigente.

"Cabra": La historia sigue a Will, una cabra que sueña con jugar en la liga profesional junto a los mejores jugadores, la cinta se estrena el 13 de febrero.

"Cumbres Borrascosas": La adaptación de la popular novela homónima de Emily Brontë estará protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi; se estrena el 13 de febrero.

"Scream 7": La séptima entrega de la franquicia de terror slasher traerá de regreso a Matthew Lillard y Neve Campbell, del elenco original; se estrena el 27 de febrero.

"Hoppers": La próxima película de Pixar aborda la historia de una adolescente que usa un invento para convertirse en castor e infiltrarse en el reino animal; se estrena el 6 de marzo.

"La novia": Esta nueva apuesta es un homenaje romántico de terror a las películas clásicas de monstruos, contando la historia de la novia de la criatura creada por Frankenstein; se estrena el 6 de marzo.

"El drama": Este thriller romántico de humor negro estará protagonizado por Robert Pattinson y Zendaya; se estrena el 3 de abril.

"Super Mario Galaxy": La segunda entrega del popular videojuego de Nintendo traerá a nuevos personajes, como Rosalina y Bowser Jr., quien buscará vengar a su padre; se estrena el 3 de abril.

"El diablo viste a la moda 2": Protagonizada nuevamente por Meryl Streep y Anne Hathaway, este es uno de los regresos más esperados por los amantes de la moda y el mundo de la alta costura; se estrena el 1 de mayo.

"El Día de la Revelación": Dirigida por Steven Spielberg, esta cinta sigue siendo una incógnita para los espectadores, quienes esperan un buen resultado de ciencia ficción; se estrena el 12 de junio.

"Scary Movie 6": La franquicia de parodias de cintas de terror traerá de regreso a gran parte de su elenco original; se estrena el 12 de junio.

"Toy Story 5": La pandilla de Woody y Buzz deberán prepararse para enfrentar a un nuevo enemigo que busca robarse la atención de los niños: una malvada tableta; se estrena el 19 de junio.

"Moana": Disney apostará por un nuevo live action, con esta versión de las aventuras de la princesa del Motu Nui, Moana; se estrena el 10 de julio.

"La Odisea": Dirigida por Christopher Nolan, esta adaptación del clásico poema de Homero ha emocionado a todos los fanáticos de la mitología griega; se estrena el 17 de julio.

"Spider-Man: Brand New Day": El británico Tom Holland regresa para interpretar nuevamente a este amigable vecino; se estrena el 31 de julio.

"Street Fighter": Otro videojuego que fue elegido para su propia adaptación fue este arcade de 1987, la cinta estará protagonizada por Jason Momoa, Andrew Koji y Noah Centineo; se estrena el 16 de octubre.

"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha": Esta nueva cinta basada en la última novela de Suzanne Collins, contará la historia de Haymitch Abernathy y su paso por los crueles juegos; se estrena el 20 de noviembre.

"Avengers: Doomsday": A cargo de los hermanos Anthony y Joe Russo, esta entrega ha emocionado a todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel; se estrena el 18 de diciembre.

Detalles sobre las adaptaciones y franquicias más esperadas

Estos estrenos han despertado una notable euforia entre espectadores y aficionados al cine de distintas generaciones, al tratarse de propuestas altamente esperadas que muchos desean disfrutar en la pantalla grande. Este año la industria cinematográfica apostará por una amplia diversidad de historias, géneros y estilos.

Las adaptaciones de novelas populares y videojuegos icónicos concentran gran parte de la atención del público, pues esperan que estas producciones respeten la esencia de las obras originales y ofrezcan tramas fieles tanto a los libros como a los videojuegos, sin sacrificar calidad narrativa ni el espíritu que las convirtió en fenómenos culturales.

Por su parte, la audiencia también podrá disfrutar del regreso de emblemáticas franquicias de animación, comedia y terror, con títulos que apelan a la nostalgia y a nuevas generaciones. Producciones como "Scream 7" y "Scary Movie 6" volverán a la pantalla grande, al igual que la esperada "Toy Story 5", una de las sagas más aclamadas del cine animado.