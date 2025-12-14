Así viven las últimas horas antes de la semifinal de "La granja VIP"

"La Granja VIP" vive sus últimas horas antes de la gran semifinal del reality show; los granjeros tienen que sobrevivir una ronda más de eliminación para saber quiénes llegarán al domingo final de la competencia y tener la posibilidad de llevarse a casa el gran premio.

Este domingo, 14 de diciembre, la convivencia parece tranquila entre todos, pues han continuado realizando sus labores, entre ellos, el capataz, Alfredo Adame decidió limpiar el establo de Jacinta, la adorable vaca que por fin dio a luz a su becerro.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Tras la fiesta del sábado que sirvió tanto como despedida para el nominado que abandonara el set como a manera de posada, aquellos que han logrado contar con el apoyo del público se divirtieron con comida, bebida y las tradicionales piñatas.

Bea y Alberto del Río han sido los protagonistas de las horas finales antes de la semifinal, con una broma que no salió como esperaban, pues "El Patrón" escondió la maleta de su compañera en la carreta; sin embargo, ella la encontró rápidamente e hizo que la pusiera nuevamente en su lugar.

Los nominados de "La Granja VIP" en esta gran semifinal son tres, mismos que dependen del apoyo de sus fans para poder permanecer en la última semana de competencia y seguir con la esperanza de llevarse el gran premio en efectivo a sus casas, aquí te dejamos la lista completa:

- César Doroteo

- Sergio Mayer Mori

- Eleazar Gómez

Detalles de la semifinal de La Granja VIP

La gran final de "La Granja VIP México" será el próximo domingo 21 de diciembre, momento en el que uno de los granjeros que siguen en competencia podrá cerrar los establos y llegar a Navidad con un enorme premio en efectivo.

La recompensa para aquel que sea elegido por el público es de 2 millones de pesos brutos, lo que sería igual a cerca de 1.86 millones libres, esto debido a los impuestos que se deben pagar por recibir el dinero del reality show.

Impacto de la convivencia en La Granja VIP

La dinámica entre los participantes se ha mantenido activa, y la interacción entre ellos es clave para el desarrollo del programa. La convivencia y las estrategias de juego son fundamentales para determinar quiénes avanzarán a la final.