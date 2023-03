Conquistador y boxeador, papeles "peso pesado" de Jonathan Majors

Poco después, Jonathan Majors se sienta en una mesa en la parte trasera del bar del Chelsea Hotel en Manhattan.

En la mesa, coloca una pequeña taza a un lado. En su mochila tiene bolígrafos, un cuaderno en el que escribe poesía, una nariz de payaso, el libro que está leyendo ("El cartero siempre llama dos veces" de James M. Cain) y un parlante para la música. No va a ninguna parte sin el "Guerrero de la Luz" de Paulo Coelho.

Majors apunta a la copa. Este lo ha tenido desde Yale, donde asistió al programa de posgrado en actuación. Es uno de los cuatro que rota, un símbolo del antiguo consejo de su madre: "No dejes que nadie llene tu taza".

¿Y esas cosas en su mochila? Tótems similares a las piedras y palos de la suerte que solía juntar cuando era niño, dice, "para mantener mi frecuencia donde quiero que esté".

Hay mucho en la vida de Majors en este momento zumbando a alta frecuencia. En los días previos a reunirse con un reportero, Majors había estado en el megavatio estreno de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Estaba junto a la cancha en el concurso de volcadas de la NBA, sentado cerca de Spike Lee. Después de elegir a Majors en "Da 5 Bloods", Lee empezó a llamarlo "Morehouse" por la camiseta de su personaje. Ahora, Lee lo llama "Big Time".

"Me desperté esta mañana y pensé: estoy muy expuesta. Todo está muy expuesto", dice Majors. "Pero también hay mucha confianza porque es como si estuviera por delante. Es como si lo estuviera viendo en cámara lenta".

Para todos los demás, Majors se está moviendo muy rápido, de hecho. Después de abrirse paso en "The Last Black Man in San Francisco" de 2019, Majors, de 33 años, ha ido creciendo constantemente como actor, expandiendo su formidable presencia en la pantalla en "Devotion", "The Harder They Fall" y "Lovecraft". Company", que le valió una nominación al Emmy.

2023, es el año en que Majors se convierte en peso pesado

Majors es el nuevo villano que abarca películas de Marvel-dom: el supervillano que viaja en el tiempo Kang the Conqueror.

Es el amigo convertido en enemigo de Michael B. Jordan en "Creed III", que se estrena el viernes en los cines.

Y en la galardonada entrada de Sundance de Elijah Bynum, "Magazine Dreams", Majors, en una actuación que bien podría ganarle una nominación al Premio de la Academia el próximo año, es un culturista aficionado deformado por un trauma infantil.

El ascenso de Majors, para cualquiera que haya estado observando, no es ni siquiera un poco sorprendente.

El hijo de un pastor de Texas, un actor de teatro entrenado en la Escuela de Drama de Yale, un poeta publicado, un intérprete clásico y conmovedor, Majors está solo en una categoría de peso.

Extraordinariamente sensible como actor, lírico y locuaz como persona, Majors, un profundo admirador de Sidney Poitier, es una rara y potente combinación de actor dramático serio, galán sediento y artista devoto. Y ahora está entrando, como dijo Spike, en el gran momento. La fama mundial de portada de revista está descendiendo rápidamente.

"Aunque no he visto al hombre del saco, sé que está ahí afuera", dice Majors, sonriendo. "Y he estado alrededor para saber que viene. No me hundiré en mi madriguera de muerte, pero está llegando. Pero lo superas. Simplemente mantente fuera del marco. Me mantendré fuera del marco, haré mi trabajo".

Para cada papel de este año, Majors se ha transformado físicamente.

Una dieta de seis comidas al día y entrenamientos intensos lo convirtieron en una masa muscular. Sin embargo, la llamativa metamorfosis desmiente la firme interioridad de las actuaciones de Majors. Cada personaje, un trío musculoso pero tierno que se extiende desde el villano hasta el antihéroe, está cargado de dolor.

La incomodidad es lo que le atrajo de los papeles, en especial de Killian Maddox de "Magazine Dreams".

"Tenía curiosidad por saber si realmente podría hacer eso. Ni siquiera hacerlo.

Si fuera lo suficientemente valiente como para ir allí por mí mismo", dice Majors. "Sentir algo que está dentro de todos nosotros, esa rabia, esa incomodidad, esa angustia constante que llevo.

No puedo esconderme de eso. Tengo una hija hermosa. tengo una vida hermosa pero hay algo dentro que está extremadamente insatisfecho. Extremadamente."

De dónde viene el dolor de Majors y cómo se aplica a su actuación es algo que no puedes dejar de ver en "Magazine Dreams" (Searchlight Pictures lo estrenará más adelante este año) o en "Creed III", en la que interpreta a un hombre. recién liberado de prisión después de un largo encarcelamiento por un crimen violento pero justificable.

Majors, que tiene una hija de 9 años, creció en la pobreza. Su familia estuvo a veces brevemente sin hogar. Su padre estuvo ausente la mayor parte de su vida. Pero poner esa narrativa de la pobreza a la riqueza, ese marco, en torno a su viaje como actor es algo que no encaja del todo. Majors no tiene un "trauma instantáneo", dice, para alimentarlo.

"No tengo un momento en mi vida a donde voy: Eso es de lo que saco todo el tiempo.

Tenía miedo de eso en la escuela de teatro. Mi padre desapareció cuando yo tenía 9 años", dice Majors. "Sí, estás trabajando en esas cosas.

Pero recuerdo haber dicho muy claro: ¿Qué va a pasar cuando ya no tenga ese dolor? ¿Cuando ese pensamiento de mi papá no me rompe el corazón? Porque crecemos. En algún momento no te empañará. ¿Qué vas a hacer entonces?"

Eso no significa que a veces todavía no suene embrujado. "¿Cómo podría dejarme el mejor padre del mundo? ¿Cómo pudo pasar eso?" dice Mayores. "Mi papá era un gran tipo. No tengo malos recuerdos de ese hombre. De hecho, no tengo malos recuerdos de mi padre, solo su ausencia".

Pero el enfoque de Majors es más externo

"Cuando abres tu vida, cualquiera de nosotros, al sufrimiento de lo que realmente está sucediendo, se profundiza", dice, recitando una lista de todo, desde la historia de la esclavitud hasta el movimiento de George Floyd y la angustia de criar a un niño. "Todas esas cosas te rompen el corazón si te importa. Y me importa mucho. No sé hasta qué punto se preocupan otras personas porque no estoy en su piel. Pero sé que siempre hay mucho en juego para mí. Siempre es vida o muerte".

Esa también fue la experiencia de Bynum trabajando con Majors en "Magazine Dreams". Sus largas charlas, dice, no eran sesiones de terapia. Para Bynum, Majors es "un conducto para la empatía humana".

"La inteligencia que tiene y los instintos que tiene como actor son una cosa, y son maravillosos", dice Bynum. "Pero su comprensión y sentimiento por las personas es realmente lo que lo separa".

"Es un individuo bastante singular e increíblemente cerebral y ha sido así antes de que le llamaran la atención por ser así", añade Bynum. No le preocupa lo que la fama pueda hacerle a Majors, pero le preocupa su agenda. "Hacer otra película va a ser difícil", dice Bynum, "porque estará encerrado en Marvel Land por Dios sabe cuánto tiempo".

Pero no hay demasiados en el MCU que estén publicando poesía simultáneamente. Majors ha tenido dos poemas recientemente en The New Republic y planea publicar una colección pronto.

En algunos de ellos, puedes ver reflejos del trabajo del personaje de Majors. En "En un avión", escribe: "Me queda claro/ Cómo la sociedad convierte a un héroe/ Cómo el villano encuentra la virtud".

"Escribir es interesante porque es el subconsciente lo que se aclara", dice Majors. "Puedes examinarlo. Lo que los poemas te advierten que no debes hacer es explicarlo. Sin explicarlo y viviendo en las elipses, obtienes una comprensión infinita. Sí, escribir es una parte integral de mi existencia, pero también de la creación de personajes".

Lo que está claro es que la mente de Majors siempre está funcionando. Incluso en segundo plano en este momento, entre apariciones tardías y estrenos, parte de su enfoque está en su próximo papel en una adaptación de "El hombre en mi sótano" de Walter Mosley. La construcción de un personaje, dice Majors, es suave. Pero es constante.

"De hecho, trabajo muy lento", dice. "Simplemente no dejo de trabajar. siempre estoy trabajando Y mi cuerpo sabe cuándo es el momento de irse".

Todo lo demás, en última instancia, no tiene nada que ver con la cabeza de Majors. Para explicarlo, se remonta a un momento formativo para él, cuando se dio cuenta de que quería ser actor. Estaba viendo a su maestro de teatro en una producción regional de Dallas de "Los últimos días de Judas Iscariote". Majors golpeó como un trueno cómo su maestro se transformó con un enfoque similar al de un láser en otra persona en el escenario.

"Pensé: santo humo. Quiero hacer eso", dice Majors. "Ahí es donde estoy en estos días. No soy tímido, pero no me gusta que me molesten. Me quedo con mis cosas. Puedo estar afuera y conversar y no me quita lo que voy a hacer en la pantalla. No hace ninguna diferencia."