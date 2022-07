Aislamiento social al cine

Los pantanos costeros de Carolina del Norte adquieren una cualidad mítica en "Where the Crawdads Sing" ("La chica salvaje") de Delia Owens. Allí es donde la protagonista, Kya, crece sola luego que su familia se va. También son la fuente de su inspiración artística y su aislamiento social de la gente en la cercana ciudad de Barkley Cove.

"Marsh no es un pantano", comienza el libro de Owens. "Marsh es un espacio de luz, donde la hierba crece en el agua y el agua fluye hacia el cielo. Los riachuelos de movimiento lento vagan, llevando consigo el orbe del sol hacia el mar, y las aves de patas largas se elevan con gracia inesperada, como si no estuvieran hechas para volar, contra el rugido de miles de gansos de nieve".

EL VIERNES AL CINE

Es un personaje tan importante como cualquiera en el libro, y los cineastas detrás de la adaptación a la pantalla grande, que se estrena en Estados Unidos el viernes, no iban a arriesgarse a recrear ese ambiente en un estudio. Ellos también irían al pantano — con su calor opresivo, insectos zumbadores, caimanes amenazantes, clima impredecible, inundaciones repentinas, tormentas eléctricas y todo — para dar vida a la historia. Nueva Orleans interpreta a la costa de Carolina del Norte en la película.

Reese Witherspoon y la productora Elizabeth Gabler, fueron las primeras defensoras de "Where the Crawdads Sing", que se convirtió en un fenómeno editorial poco probable, con más de 12 millones de ejemplares vendidos y un récord de 191 semanas en la lista de éxitos literarios. Se propusieron hacer un largometraje y reclutaron a Lucy Alibar, la guionista, para intentar adaptar la novela lírica, que es a su vez un romance, un cuento sobre el paso a la mayoría de edad, un drama judicial, un misterio y una celebración del mundo natural.

"La chica salvaje" de Delia Owens llega este viernes a salas de cine.

GRAN ADAPTACIÓN

La directora Olivia Newman ya había decidido que tenía que evitar el libro cuando oyó que se estaba preparando una adaptación. Quería evitarse la angustia de no poder dirigirla ella misma. Entonces su agente le dijo que aún estaban buscando un director. Se leyó el libro en dos días, preparó un discurso y con una imagen de "The New World" ("El nuevo mundo") de Terence Malick en mente, consiguió el trabajo de sus sueños.

"Realmente queríamos que se sintiera atemporal", dijo Newman. "Aunque el libro realmente se basa en un momento y lugar específicos de la historia estadounidense que era tan importante para nosotros capturar de manera auténtica, la historia de ´la niña del pantano´ también me pareció un poco de folklore".

La historia sigue a "la niña del pantano" Kya desde los 6 años, cuando su madre se va repentinamente y sus hermanos y su padre hacen lo mismo poco después, hasta su adolescencia y la edad adulta, capturando su evolución como artista y varios romances. Su libertad y su futuro se ponen en peligro cuando uno de sus pretendientes es hallado muerto y se asume que ella es la culpable. Daisy Edgar-Jones, la actriz inglesa que hizo el papel de Marianne en "Normal People", fue elegida para interpretar a Kya.

EL AMBIENTE

Edgar-Jones se sumergió en el mundo de Kya, lo que requirió que adoptara un acento de Carolina de mediados de siglo, aprendiera a navegar un bote en el pantano y caminara a menudo descalza al aire libre, lo que en general estaba bien excepto porque había hormigas rojas por todas partes. Al llegar a Nueva Orleans, se sintió transportada por el medio ambiente y su belleza natural y salvaje. Uno de sus mejores recuerdos, dijo, fue la primera vez que vio la choza que la producción construyó en un parque estatal cercano como la casa de Kya.

"Sentí que realmente había salido de mi imaginación", dijo Edgar-Jones.

La filmación se programó de manera que pudieran captar la vegetación primaveral antes de que llegaran las lluvias.

"Fue estresante a veces", dijo