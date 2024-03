´Firma´ contrato con "El Diablo"

Ciudad de México

Kevin Spacey tendrá otro protagónico desde que en julio del año pasado fue absuelto de cargos por abuso sexual.

De acuerdo con sus representantes, la ex estrella de House of Cards estelarizará la película italiana The Contract, en la que interpretará a un personaje apodado como "El Diablo", informó el medio británico Daily Mail.

Se trata de un thriller psicológico lleno de suspenso, y aunque no se han revelado detalles precisos sobre la trama, promete ser un gran proyecto.

La cinta, producida por TM Entertainment, inició filmaciones a inicios de diciembre del año pasado, y, de acuerdo con el portal especializado IMDb, se encuentra en preproducción.

El largometraje está dirigido por el cineasta Massimo Paolucci, y además de Spacey, en el reparto figuran Eric Roberts y Vincent Spano.