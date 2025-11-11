“Estridor”, película basada en una brujería, cautiva a Feratum

Un día la vecina del cineasta Julio Mújica se quedó sin poder caminar. No hubo ningún accidente de por medio o alguien que la agrediera para quedar en ese estado.

“En alguna ocasión, platicando con otra vecina, me dijo que lo que pasaba es que se había metido con la esposa de un hombre casado y esa señora le había hecho un trabajo (brujería) y por eso se enfermó y no pudo mejorar. Ya pasaron 15 años de eso y sólo usa silla de ruedas”, recuerda Mújica.

¿Qué inspiró a Julio Mújica a crear Estridor?

Y entonces, como buen creativo, vio en el relato un alto potencial para convertirlo en película aunque con sus modificaciones a fin de que funcionara. Así, hace tres años rodó “Estridor”, filme que participó en el Festival Internacional de Cine Fantástico (Feratum), donde cosechó buenas críticas del público, aunque no ganó premio.

Eso sí, tendrá una función el próximo viernes en la Cineteca de las Artes de la Ciudad de México, donde se proyectarán algunos títulos del certamen. “Estridento” sigue a una mujer quien, desesperada por pagar los medicamentos de su madre enferma, acepta cuidar a una mujer parapléjica en su casa, donde una entidad maligna ronda los pasillos.

¿Qué experiencias vivió Mújica durante la filmación?

Como locación principal ocupó una casa en Iztacalco y tuvo también locaciones en Iztapalapa. Donde asegura hubo cosas raras, alguna de las cuales apenas ha ido notando. “Hay una escena donde llega la médium y de verdad el viento empezó a soplar, cuando lo vimos dijimos que se veía paranormal y pues ayuda a la historia.

“Ahora acabo de ver una escena en la sala y al fondo está la cocina y ahí se ve algo que se mueve, dije ah ching… qué es eso, nadie lo vio en el momento, sino salimos corriendo (risas). La he visto 500 veces y nunca había notado eso”, explica Mújica.