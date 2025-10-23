Le llueven críticas

Hay sobredosis de estrenos en esta golosa época cuando se supone que el desnutrido público tiene ganas de volver al cine. Y todo dios se empeña lógicamente en colocar a sus criaturas en las salas al mismo tiempo.

Excepto la arrogante y todo poderosa Netflix, que pasa cantidad de colocar a sus productos en los cines, o lo hace durante unos días en salas escasísimas y periféricas para ofrecerlas a las dos semanas en su babilónica y masiva plataforma. Su fastuoso negocio está seguro. Malos tiempos para ese ritual tan antiguo e hipnótico de ir al cine, de ver las películas en su lugar natural, en una gran pantalla, en silencio, rodeados de oscuridad.

Y entre tantas películas con cierto gancho inicial, me toca acercarme a la menos atractiva. Para mis gustos, por supuesto, ya que su creador, Luca Guadagnino, goza de fervores críticos, y Hollywood, siempre a la caza de talentos europeos que le otorguen prestigio artístico, se ha colocado a sus pies desde hace tiempo.

A mí, su estilo expresivo y sus temáticas me provocan mucho tedio. Con la excepción de una maravillosa conversación sobre la vida entre un padre humanista y su adolescente y desconcertado hijo en Call Me By Your Name.

El resto de su cine me mosquea o me irrita. El único atractivo inicial de Caza de brujas es que la protagoniza Julia Roberts, a la que siempre me gusta observar y escuchar. Además de estrella, es una actriz convincente, siempre me la creo. Posee imán, belleza y personalidad. Sin embargo, aquí me resulta indiferente, aunque cuentan que puede aspirar al Oscar. Va de intensa y misteriosa.

Le han teñido el pelo de un color extraño, pretenden hacer inútiles cambios en su privilegiada fisionomía. Y esas cosas, junto a lo de interpretar a gente con enfermedades físicas o mentales, siempre enamoran en los Oscar de interpretación. La de Julia Roberts aquí no me conmueve lo más mínimo. Al igual que el resto de la trama y de los personajes.

Guadagnino intenta dotar de suspenso y plantear interrogantes sobre las relaciones sexuales consentidas o forzadas en la universidad de Yale, entre una chica negra e hija de un millonario y un profesor relativamente joven. Y se supone que ocurren muchas cosas morbosas en lugar tan selecto, sabio y caro, con el poder que se puede adquirir logrando el cargo de profesor titular.

El director juega a la intriga, pretendiendo ser inquietante, pero todo se queda en pretencioso. Rodada con un estilo visual tan sofisticado como ineficaz. Sin contagiarme el menor interés hacia las continuas sombras, contradicciones y paradojas que pretenden inyectar a la turbia historia. No existe ni un solo personaje del que me preocupe su presente o su futuro, algo imperdonable en un cine que pretende ser psicológico, complejo, retorcido, con aristas, lleno de dudas.

