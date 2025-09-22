Star Wars The Mandalorian and Grogu: ¡Tráiler oficial y detalles de la película!

El tráiler oficial de Star Wars: The Mandalorian and Grogu se lanzó a nivel mundial este lunes por la mañana, en el primer vistazo oficial a la esperada nueva película del universo galáctico.

"El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por la galaxia. Mientras la joven Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, han reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", se lee en la sinopsis oficial del filme.

La película protagonizada por Pedro Pascal es una continuación de la popular serie de Star Wars de Disney+, The Mandalorian, y sirve como la cuarta temporada, pero llevando la aventura a la gran pantalla.

En el adelanto se pueden ver una nueva nave Razor Crest, así como el regreso de varios personajes y la introducción de nuevos aliados y enemigos, como un par de hutts y la llegada de Sigourney Weaver a la saga.

La película está dirigida por Jon Favreau, quien también produce junto a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La música de la película está compuesta por Ludwig Göransson, quien regresa para componer la banda sonora de la franquicia una vez más.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, de Lucasfilm, fue filmada exclusivamente para pantallas y formatos IMAX, y se estrenará en cines de todo el mundo el 22 de mayo de 2026.