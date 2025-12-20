Gunn elige al nuevo villano de Superman

James Gunn ya eligió al nuevo gran villano del Universo DC. El actor alemán Lars Eidinger dará vida a Brainiac en Superman: El Hombre del mañana, cuyo estreno está programado para el 9 de julio de 2027.

¿Quién es Lars Eidinger y qué papel desempeñará?

Gunn celebró en IG la llegada de Eidinger al proyecto tras una búsqueda internacional. Brainiac, uno de los antagonistas más temidos del cómic, debutará por primera vez en una película de DC como un androide alienígena obsesionado con el conocimiento absoluto.