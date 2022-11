James Cameron podría fin a 'Avatar' si fracasan secuelas

El realizador declaró a la revista Total Film que ha pensado en frenar Avatar en caso de que no resulte rentable en el mundo del cine.

En la entrevista, Cameron destacó que su franquicia podría llegar a desarrollarse hasta en cinco partes, sin embargo, estos proyectos podrían verse frenados en caso de que El Camino del Agua y Avatar 3 no generen buenas cifras.

"Estamos en un mundo diferente ahora que cuando escribí esto. Es el doble golpe: la pandemia y el streaming. O, por el contrario, tal vez le recordemos a la gente de qué se trata ir al cine. Esta película definitivamente hace eso. La pregunta es: ¿a cuántas personas les importa una mierda ahora?", se cuestionó el realizador.

Aunque existe la posibilidad de que James Cameron decida frenar Avatar, dijo estar preparando otras historias impactantes que podrían llegar a la pantalla grande en lugar de las secuelas de su franquicia.

"Creo que eventualmente, con el tiempo, no sé si eso es después de las tres o las cuatro, querré pasar la batuta a un director en el que confíe para que se haga cargo, para poder hacer otras cosas que también estoy interesado. O tal vez no. No sé"