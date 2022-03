Issa López dirigirá de True Detective

- La realizadora confirmó en sus redes sociales que trabaja con el ganador del Óscar, Barry Jenkins, en una nueva versión de la serie de crimen y drama.

- Llevará por título tentativamente True Detective: Night Country y se transmitirá por HBO.

- El show, creado y escrito por Nic Pizzolatto, tuvo tres temporadas entre 2014 y 2019, con actores como Woody Harrelson y Matthew McConaughey.

- López, conocida por filmes como Vuelven, escribe, produce y dirige el piloto con Jenkins como productor ejecutivo.

- "He estado trabajando en esto por largo tiempo, con personas increíblemente talentosas. Me he divertido mucho... Esta es una mexicana feliz y bendecida", escribió Issa ayer en su cuenta de Twitter.