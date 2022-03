Interesantes historias

IL FILO INVISIBLE

Una pareja enfrenta una crisis de infidelidad, mientras se cuestiona la paternidad de su hijo adolescente en el dramedy italiano El Hilo Invisible.

Francesco Gheghi es Leone, un chico que se encuentra preparando para una clase un documental sobre la historia de sus dos papás, una pareja gay que ha luchado por los derechos para casarse y para poder figurar ambos en el acta de nacimiento como sus padres, aunque sólo uno de ellos sea el biológico.

Cuando una niña nueva llega a la prepa, Leone experimentará sus primeras acercamientos al amor, al mismo tiempo que la relación de sus dos papás se empieza a colapsar, poniendo en jaque su vida.

La cinta de Marco Simon Puccioni maneja una premisa interesante donde la paternidad forma parte de los hilos que nos mueven y forman. ¿Qué tanto importa el ADN?

Si bien el tema de lo que constituye una familia ha sido tratado muchísimo en los últimos años, esta cinta italiana se siente fresca.

El filme cambia de tono y pasa en momentos de drama serio a comedia de enredos y la historia siempre te tiene a la expectativa, con varios giros de tuerca.

La razón por la que funciona es el elenco, donde destaca Gheghi junto con los dos actores que interpretan a sus papás: Filippo Timi y Francesco Scianna.

El Hilo Invisible es una interesante propuesta italiana, de una historia que resulta universal.

COLLIDE

Es una mala película, sí, pero es bastante entretenida e involuntariamente cómica. Es un melodrama de esos excesivos que le encantaban a Juan Orol allá a mediados del siglo pasado, en donde el muchacho bueno tiene que volverse delincuente por amor. En pocas palabras esa es la trama de la cinta. Las secuencias de acción, que involucran carrazos que se persiguen a muy alta velocidad en carreteras alemanas, son lo mejor y más rescatable. Si te gustan ese tipo de secuencias quedarás satisfecho, pero si la historia o las actuaciones son lo que te atrae, más vale que te prepares para lo peor. El guión es malo y ridículo, de verdad es como una telenovela barata, con personajes de ese nivel. Te recomiendo que no te resistas y que le veas el lado divertido.

THIS IS A ROBBERY: THE WORLD’S BIGGEST ART HEIST

La madrugada del 18 de marzo de 1990, dos hombres disfrazados de policías sustrajeron 13 piezas del Museo Isabella Stewart Gardner de la ciudad de Boston. Valuadas en más de 500 millones de dólares, es considerado el robo más grande de obras de arte de la historia, un crimen verdaderamente temerario ya que, a más de 30 años en pleno aniversario, continúa siendo una incógnita el paradero de las piezas. El caso, ha revelado las más bizarras conspiraciones en la comunidad artística internacional. Dirigida por Colin Barnicle, es una miniserie documental escrupulosa y compacta, que te atrapa de inmediato por la cantidad de excéntricas revelaciones, presentando algunas teorías bastante sólidas y verosímiles.

¡Imperdible!