La Granja VIP: los memes que dejó la asamblea de nominaciones

La noche del miércoles se llevó a cabo una nueva edición de la Asamblea de nominación en "La Granja VIP" para definir a los cuatro granjeros que corren el riesgo de salir del reality show esta semana.

Tomando en cuenta que el programa ha entrado en su recta final, pues esta primera temporada terminará el próximo domingo 14 de diciembre, las tensiones, los roces y las estrategias dejaron una de las asambleas más intensas hasta la fecha.

¿Quiénes son los nominados en La Granja VIP esta semana?

Los nominados que se definieron durante esta gala por mayoría de votos fueron Kim Shantal y Alfredo Adame, quienes se unieron a Fabiola Campomanes, nominada por el legado de Lis Vega; y César Doroteo, quien perdió en el duelo.

La reciente asamblea de nominaciones se posicionó como una de las más intensas en esta temporada, provocando una ola de memes en redes sociales, a través de los cuales usuarios e internautas expresaron sus opiniones y reacciones sinceras.

Reacciones de los fans tras la nominación de Kim Shantal y Alfredo Adame

Tras la nominación, Kim Shantal rompió en llanto por los enfrentamientos que tuvo con otros participantes, lo que unos usuarios tomaron como "hacerse la víctima". Otros decidieron destacar la plática cara a cara que tuvo la influencer con Eleazar Gómez, donde según expresaron, Kim Shantal "devoró" contra el actor.

Luego de que Sergio Mayer Mori condenara definitivamente a Teo a irse a la placa el domingo, sin posibilidad de ganar la salvación o ser salvado, sus fans comenzaron a pedir que se vote masivamente por él.

Impacto de la nominación en las redes sociales

Otros internautas expresaron sus predicciones para el duelo de nominados por la salvación. Algunos ya comenzaron a expresar sus pronósticos sobre los primeros lugares en la gran final del reality.

Por último, tras el enfrentamiento entre Kim y Eleazar, algunos usuarios hicieron referencia a la frase que la influencer le dijo al actor: "Quisiera decirte tantas cosas, pero...siento lástima por tu novia."