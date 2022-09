Inicia 'La Fiesta del Cine' con boletos en 29 pesos

Guadalajara, Jal.

Desde hoy y hasta el 7 de septiembre, el público también podrá ingresar a las salas IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD por un costo de 49 pesos y a las salas Platino y VIP por 69 pesos.

La Fiesta del Cine es una iniciativa tiene la finalidad de reactivar la industria cinematográfica en México (tras su caída desde la pandemia de Coronavirus) y ha sido aplicada durante varios años en diferentes países, entre ellos Francia, España, Chile y Perú.

La reducción de precios no sólo estará disponible para taquilla, también aplicará en combos de dulcería

¿Cuáles películas podrás ver por 29 pesos? Cualquier filme que esté en cartelera, tanto de estreno como programación previa.

Spiderman No way Home: The More Fun Stuff Version, Vértigo, Lecciones para Canallas, Mi Dulce Monstruo, La Chica Salvaje, El Sastre de la Mafia e Into the Wild, son algunos títulos de estreno.

¡Nop!, After: Amor Infinito, Dragon Ball: Super hero, Escalera al Infierno y muchas más, continúan en cartelera.

Se recomienda revisar la programación del complejo de cine a visitar.

