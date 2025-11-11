"KPop Demon Hunters" queda fuera de los premios BAFTA

Lucharon contra demonios, rompieron récords de vistas, conquistaron las listas de reproducción y ahora van por su primer Grammy; sin embargo, las integrantes de Huntr/x no podrán competir en la ceremonia de los premios BAFTA.

La cinta de Netflix, "KPop Demon Hunters", fue declarada inelegible por la Academia Británica de Cine y Televisión, por lo que no será considerada para la entrega del 2026.

De acuerdo con información publicada por la revista "Variety", el comité de estos premios rechazó una apelación formal de la plataforma, en la que pedían que se reconsiderara la participación del filme bajo la cláusula de "circunstancias excepcionales".

¿Qué requisitos exige el BAFTA?

Las reglas del BAFTA son claras, y exigen, a cualquier película que pretenda participar, un estreno comercial (es decir en salas tradicionales) con al menos diez funciones en el Reino Unido durante siete días consecutivos.

Netflix argumentó que la película, aunque dos meses después de su llegada a streaming, había sido proyectada en 264 salas del Reino Unido los días 23 y 24 de agosto; además de funciones especiales en 528 cines durante el fin de semana de Halloween; pero para la Academia esto no fue suficiente.

¿Cuál es la trama de KPop Demon Hunters?

Producida por Sony Pictures, la historia sigue a un grupo de estrellas del K-pop que, además de llenar estadios, tienen una doble vida como cazadoras de demonios. Su combinación de fantasía, cultura pop y música convirtió al filme en un fenómeno global, mientras su banda sonora se volvió un éxito en plataformas digitales.

El tema principal, "Golden", ya obtuvo tres nominaciones al Grammy, incluida canción del año; además sigue escalando posiciones en las listas de Billboard.

¿Qué oportunidades quedan para Huntr/x?

Pero no todo está perdido para las cazadoras, a pesar del rechazo de los BAFTA, hay una puerta que todavía no se ha cerrado: la del Oscar, donde es favorita para competir en la categoría de Mejor película de animación.