Transportistas de la Fuerza Amplia logran acuerdo por bono de combustible

Transportistas logran acuerdo para recibir un bono de combustible, sin embargo, aún buscarán un incremento tarifario para el 2026.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el integrante de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), Saúl Medina, indicó que tienen 15 días para trabajar con el gobierno capitalino sobre la entrega de un bono de combustible que recibirán cerca de 7 mil 500 operadores de camiones, a raíz de que la administración local apuntó que no es factible por el momento el incremento tarifario que solicitaron ya que no se quiere dañar la economía de la gente.

Sin embargo, explicó que aún no hay una negativa, ya que el próximo año reanudarán las pláticas a fin de lograr un aumento a la tarifa de transporte.

"Dejan entrever que ahorita no es posible el ajuste a la tarifa, pero sí el bono de combustible en lo que se da el ajuste a la tarifa. Pero también se les dijo que posteriormente para el año 2026, que se pudiera lograr el acuerdo de que fuera híbrido, tanto tarifa como bono de combustible para no afectar tanto a la ciudadanía", apuntó.

Indicó que ellos plantearán en las reuniones que encabezarán los secretarios de gobierno, César Cravioto y Héctor Ulises, que el bono sea de 8 mil pesos mensuales.

Explicaron que el encuentro con la jefa de gobierno, Clara Brugada se llevó a cabo el martes pasado.