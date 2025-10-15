Increíbles historias; Al cine abuso infantil

Pese a que fue en 1977, cuando el pediatra británico Ray Medow definió un nuevo trastorno de la personalidad, conocido como síndrome de Munchausen por poder, es hasta en los últimos años que el cine ha puesto sus ojos en él para basar sus narrativas en ese tipo de abuso infantil, en el que una cuidador o cuidador hacen creer que una niña o un niño padece múltiples enfermedades, falsificando su condición pediátrica en la que, en la mayoría de los casos, no obtienen ningún beneficio; te contamos qué películas del tema han sido filmadas.

Las consecuencias del síndrome de Munchausen, causada por su perpetradora o perpetrador, pueden tener consecuencias fatales, que lleven a su víctima a la muerte, pues se encarga de cerciorarse que la niña o el niño parezca enfermo, provocando que tenga síntomas de alguna dolencia o simulándolos, con el objetivo de que sea sometida o sometido a una terapia o diagnóstico que agrave su condición.

CARACTERÍSTICAS

Otras de las características de este trastorno, es que quien lo padece no consigue ninguna clase de beneficio, sino más que el psicológico, pues disfruta del reconocimiento de la sociedad y del parte médico, el cual aplaude su incondicional frente a la condición tan vulnerable de la o el infante, por lo que, frecuentemente, es la madre de la o le menor quien ejecuta el abuso.

De acuerdo con su descubridor, Ray Medow, asegura que el síndrome es padecido por personas solitarias, pueden ser madres solteras o con un padre de familia ausente, por lo que buscan llenar la ausencia de su pareja con la atención y el aplauso de médicos y especialistas, por ello, buscan constantemente las visitas médicas, en quienes despiertan la confianza suficiente para que les sea permitido inmiscuirse en el diagnóstico médico y tratamientos más de lo que concederían a un familiar comúnmente.

¿Qué películas y serie retratan los abusos del síndrome de Munchausen por poder?

"A CHILD´S CRY

FOR HELP" (1994)

El cineasta Sandor Stern filmó "A child´s cry for help", una cinta de hace 29 años, en la que cuenta la vida de la doctora Paula Spencer, quien comienza a trabajar en un hospital local, donde tratan el caso de Eric, un niño con múltiples afecciones que, entre más pasa el tiempo, muestra mayor deterioro en su salud, a pesar de que su madre, la señora Monica Shaw, siempre está atenta de procurarlo.

Sin embargo, para la doctora Spencer, el sobrecuidado de Shaw hacía su hijo, le despierta una sensación extraña que la hace poner puntual atención entre la interacción madre e hijo, concluyendo que, muchos de los padecimientos del menor son provocados por su propia madre, deducción que es desacreditada por el personal del hospital, que buscan la baja de la especialista.

Sobre todo, luego de que logre que la progenitora de Eric no pueda visitarlo durante su internamiento, y la condición del pequeño empeora; l oque no saben es que Monica se las ingenia para entrar al hospital cuando nadie la ve.

´´THE ACT" (2019)

"The act" es una miniserie original de Hulu, basaba en el asesinato de Dee Dee Blanchard, una mujer que padecía el síndrome de Munchausen, ejerciendo abuso en su hija Gipsy Rose por 24 años, hasta que la joven y su novio, Nick Godejohn, acabaron con su vida, cuando este la apuñaló por la espalda en varias ocasiones.

A través de ocho capítulos, se da cuenta de las mentiras a la que Dee Dee recurría para que sus vecinos, institutos médicos y de caridad creyesen que su hija sufría de diferentes padecimientos, tales como distrofia muscular, leucemia, asma, entre otras, pero no sólo a ellos, pues aunque su hija usaba silla de ruedas, siendo consciente de que podía caminar, había muchos otros padecimientos que su madre le hacía creer que tenía.

Con los años, cansada de vivir en el claustro de su hogar, Gipsy comienza a desafiar los mandatos de su madre, y se relaciona con algunos jóvenes a través de las redes sociales, lo que la lleva a conocer a Godejohn que, así como su madre, está afectado por un trastorno de la personalidad, de modo que la convence de acabar con la vida de su madre para, de ese modo, consiga la autonomía que le fue arrebatada.

´´RUN" (2020)

Aneesh Chaganty rodó "Run", una cinta que retrata la relación de dependencia entre Diane y Chloe, madre e hija; la progenitora de la adolescente tiene muchos cuidados, debido a que la menor nació prematuramente. Aunado a este trato, sostienen una excelente relación, que se ve trastocada cuando Chloe descubre que su madre la suministra un medicamento que no le fue recetado, por lo que busca el modo de averiguar de qué fármaco se trata y cuál afección es que la aborda, por lo que queda en shock al descubrir que es un activo que relaja los músculos de los perros pero que, en humanos, podría causar consecuencias fatales.