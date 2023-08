En punto de inflexión

LOS ÁNGELES, California

Fran Drescher cree que las huelgas que han paralizado a Hollywood tienen que ver con algo mucho más grande que el sindicato de actores que ella encabeza, o los guionistas que también están en paro, incluso la industria del entretenimiento.

Drescher dijo a The Associated Press que el momento se trata de todo mercado laboral y de una postura más amplia contra los líderes corporativos que valoran a los accionistas por encima de las personas que crean su producto.

"En algún momento tendrás que decir no más", dijo Drescher, la estrella de la antigua serie "The Nanny" ("La niñera") quien ahora es presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), en una entrevista en la sede del sindicato.

"Creo que ha adquirido un alcance mayor, es mayor que la suma de sus partes. Creo que ahora es una conversación sobre la cultura de las grandes empresas y cómo tratan a todos, arriba y abajo, en nombre de las ganancias".

Drescher, de 65 años, ha sido presidenta del sindicato de actores desde septiembre de 2021, cuando derrotó al actor de "Stranger Things" Matthew Modine en una elección sindical.

Pero para muchos miembros y observadores, el día en que realmente se convirtió en presidenta fue el 13 de julio, cuando pronunció un discurso conmovedor, apasionado y, para algunos, inspirador en una conferencia de prensa para anunciar que las negociaciones se habían interrumpido y que una huelga estaba a punto de comenzar.

Arremetió contra los líderes de los estudios y servicios de streaming, diciendo: "Qué vergüenza para ellos. Están en el lado equivocado de la historia".

Drescher dijo a AP que no tenía intención de expresar sus sentimientos tan abiertamente ese día. Se suponía que debía leer una declaración escrita y luego responder preguntas.

"Lo miré rápidamente y dije: ´¿Sabes qué? No puedo decir esto, realmente siento que tengo que hablar desde el corazón´", dijo. "Eso salió de mi boca y me alegro de haber podido expresarme de manera tan sucinta, sincera y auténtica como lo hice. Y creo que es fascinante cuando hablas desde el corazón, la gente es muy receptiva. Porque supongo que ven a mucha gente que no lo hace".

Drescher es la primera presidenta del sindicato al frente de una huelga de actores de cine y televisión desde 1980. En ese momento, sólo una mujer había encabezado el sindicato. Ahora, siete lo han hecho, incluidas tres de los últimos cinco presidentes.

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG por sus siglas en inglés) se fusionó con la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (AFTRA por sus siglas en inglés) en 2012 y ha tenido muchos presidentes famosos, desde James Cagney hasta Ronald Reagan y Charlton Heston.

Pero pocos en las últimas décadas han tenido un nombre, un rostro, una voz o una risa tan reconocibles como Drescher. La actriz hizo su debut cinematográfico con un pequeño papel en la película clásica de John Travolta "Saturday Night Fever" ("Fiebre de sábado por la noche") de 1977, y después de muchos papeles similares, pequeños pero memorables, casi siempre como una neoyorquina atrevida, protagonizó durante seis temporadas la comedia "The Nanny", de 1993 a 1999.

En la serie, que ella cocreó, Drescher interpretaba a Fran Fine, una mujer que, sin planearlo, se convierte en cuidadora de los hijos de una familia adinerada de Manhattan. Las similitudes entre su personaje y ella iban más allá de su nombre, también nació y creció en Queens, Nueva York, es franca hasta el extremo y con una risita nasal.

Drescher dijo que la industria ha cambiado mucho desde entonces.

"Estoy muy agradecida de haber tenido mi gran oportunidad durante esa época y no en esta", dijo Drescher. "Cuando comencé en ´The Nanny´ en CBS, todavía era un negocio familiar. Sabías quiénes eran los dueños y podías hablar con ellos. Todo ha cambiado".

En su actual papel de cuidadora, ella tiene una visión muy diferente.

"Ahora, cuando tienes un modelo de negocio en el que los directores ejecutivos están más conectados con los accionistas y no con las personas que realmente fabrican el producto que venden", dijo. "Creo que se produce un colapso que es insostenible. "

La Alianza Estadounidense de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), el grupo que representa a los empleadores, reinició recientemente las negociaciones con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, cuyos miembros han estado en huelga durante casi cuatro meses. Las negociaciones han dado poco resultado. Drescher dice que la AMPTP aún tiene que comunicarse con los líderes de SAG-AFTRA para reanudar el diálogo.

"Realmente no entiendo cuál es el trato silencioso", dijo Drescher. "Podría ser una estrategia táctica para ver si pueden esperar hasta que perdamos nuestra determinación y luego pueden llegar a un mejor acuerdo por sí mismos".

Drescher dijo que eso no va a pasar.

"Este es un punto de inflexión", dijo. "No creo que nadie que esté a cargo de la AMPTP entienda eso. Esta no es una negociación como cualquier otra antes. Estamos en un juego completamente nuevo. Y si las cosas no cambian radicalmente, francamente, creo que, en última instancia, esta huelga los perjudicará mucho".